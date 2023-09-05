Rus generale suikast girişimi - Son Dakika

Rus generale suikast girişimi

Rus generale suikast girişimi
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın adamlarından biri olan istihbaratçı tümgeneral Yuri Afanasyevsky, suikaste uğradı. Kargo paketinin içindeki cep telefonunun çalmasıyla evi havaya uçan Afanasyevsky, 21 yaşındaki oğlu ve eşi saldırıda ağır yaralandı. Rusya, saldırıyı Ukrayna Gizli Servisi'nin yaptığını iddia ederken, olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kadın gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen istihbaratçı tümgeneral Yuri Afanasyevsky, evine gelen kargo paketindeki telefonun patlaması sonucu eşi ve oğluyla birlikte yaralandı. Suikastın Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Rus generale suikast girişimi
Rus Tümgeneral Yuri Afanasyevsky

KARGO PAKETİNİ AÇAR AÇAR AÇMAZ EV HAVAYA UÇTU

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da bir üst düzey generale daha suikast düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl ilhak ettiğini duyurduğu Luhansk bölgesinde gümrük müdürlüğü yapan istihbaratçı tümgeneralYuri Afanasyevsky evindeyken suikast girişimine maruz kaldı. Tümgeneral Afanasyevsky'nin evine kargo paketi geldi. Afanasyevsky'nin kargo paketindeki cep telefonunu açmasıyla birlikte ev havaya uçtu.

TÜMGENERAL VE AİLESİ YARALANDI

Ukrayna medyası, tümgeneralin baş, boyun ve karın bölgesine isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandığını, yoğun bakımda tedavi gördüğünü yazdı. Afanasyevsky'nin eşi ve 21 yaşındaki oğlunun da olayda yaralandığı belirtildi.

Rus generale suikast girişimi

KARGO PAKETİNİ GETİREN KADIN GÖZALTINDA

Rus medyası ise, generale içinde bomba düzeneği bulunan telefonu veren ve ismi açıklanmayan bir kadının şu anda gözaltında tutulduğunu ve suçunu itiraf ettiğini yazdı. Rus müfettişler patlamanın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

RUS GENERALLERE YÖNELİK İLK SUİKASTLER DEĞİL

Öte yandan üst düzey Rus yetkililere yönelik yapılan suikastlar bununla sınırlı değil. Temmuz ayında Rus donanmasında denizaltı komutanı olarak çalışan bir asker rutin olarak spor yaptığı Kremlin'in hemen yanında bulunan sahilde öldürüldü. İki gün içerisinde yakalanan saldırgan ise eski bir judocu çıktı.

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Son Dakika Dünya Rus generale suikast girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus generale suikast girişimi - Son Dakika
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