Rus Kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğine Türk bayrağı asarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asıp Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı, Türkiye ve Dünya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, yayınladığı videoda, Soyuz MS-21 isimli uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı.
Ruz Kozmonot Artemyev, Cumhuriyet'in 100. yılını uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asarak kutladı. Artemyev, videonun altına Türk ezgili bir de fon müzik ekledi.
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