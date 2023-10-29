Rus Kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğine Türk bayrağı asarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asıp Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

UZAY MEKİĞİNİN CAMINA TÜRK BAYRAĞI ASTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı, Türkiye ve Dünya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, yayınladığı videoda, Soyuz MS-21 isimli uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı.

VİDEOYA TÜRK EZGİLİ FON MÜZİK DE EKLEDİ

Ruz Kozmonot Artemyev, Cumhuriyet'in 100. yılını uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asarak kutladı. Artemyev, videonun altına Türk ezgili bir de fon müzik ekledi.