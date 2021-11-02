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Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi - Son Dakika

Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi

02.11.2021 13:51

Türkiye'nin art arda verdiği sinyaller sonrası Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rejim güçleri, Ayn İsa'ya 150 asker gönderirken, terör örgütü YPG, Tel Tamir ve Ebu Rasin bölgesine ağır makineli tüfek ve çok sayıda militan takviyesi yaptı. PYD terör örgütünün Türkiye'nin harekatına karşı hazırlığını artırdığı ve savaş pozisyonu aldığı belirtilirken, Rus medyası TSK'nın hiçbir duyuru yapmadan ansızın iki koldan büyük bir operasyon yapabileceğini öne sürdü.

Suriye'de Rakka'nın kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Ayn İsa'ya 150'den fazla Esed askerini taşıyan üç otobüs sevk edildi. Bu gelişme, Türkiye'nin operasyon sinyali ve peşinden gelen Rusya ve YPG güçlerinin bölgedeki askeri varlığını güçlendirme hamlesinin ardından geldi.

ÇOK SAYIDA MİLİTAN VE AĞIR MAKİNELİ TÜFEK TAKVİYESİ YAPILDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) elde ettiği bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD güçleri, Tel Tamir ve Ebu Rasin bölgesine kısa, orta ve uzun menzilli topçu birlikleri, füze rampaları, ağır makineli tüfekler ve çok sayıda militan takviyesi yaptı. PYD'nin Türkiye'nin harekatına karşı hazırlığını artırdığı ve savaş pozisyonunu aldığı belirtildi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ RASULAYN'A ASKERİ TAKVİYE GÖNDERDİ"

Bu arada dün yaşanan gelişmede Tel Tamir bölgesinde konuşlu ABD kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini uyaran işaret fişekleri fırlattı. Bu askeri hamlelerin, rejim güçlerinin Haseke vilayetinin kuzey batısındaki Tel Tamir kasabasında 2019 yılı sonunda konuşlandırılmasından bu yana türünün ilk örneği olduğunu belirtmekte fayda var.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Halep kırsalındaki Aynel Arab ve Rasulayn'a çok sayıda büyük askeri takviye gönderdiği de gelen bilgiler arasında.

"OPERASYON ANSIZIN BAŞLAYACAK"

Bu arada Rus medyası, Suriye ve Irak'ta 2 yıl daha asker bulundurulmasına yetki veren tezkere sonrası yeni iddialar ortaya attı. TSK'nın Suriye'de iki koldan büyük bir operasyona girişeceği öne sürüldü. Operasyonun hiçbir duyuru yapılmadan ansızın başlayacağı iddia edildi.

Rus medyası TSK ansızın harekata başlayabilir dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi

Suriye, Asker, Rus, TSK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus medyası 'TSK ansızın harekata başlayabilir' dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi - Son Dakika Dünya


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