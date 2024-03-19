Kral Charles, Rus medyasının ölüm iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Kral Charles, Rus medyasının ölüm iddialarını yalanladı

Kral Charles, Rus medyasının ölüm iddialarını yalanladı

Rus medyasının öldüğünü iddia ettiği Kral Charles, Londra'daki Clarence House'a gitmek için Windsor Kalesi'nden ayrılırken görüldü. Kraliyet limuzininde oturan 75 yaşındaki Kral, kanser tedavisine devam ediyor. Rus medyasının iddialarının ardından İngiliz Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın hayatta olduğunu doğruladı. Sahte haberler, Galler Prensesi'nin 'mutlu, sağlıklı ve rahat' göründüğü bir dönemde yayıldı.

19.03.2024 16:52
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Rus medyasının öldüğünü iddiaettiği Kral Charles, Londra'daki Clarence House'a gitmek için Windsor Kalesi'nden ayrılırken görüldü.

Kanser tedavisine devam eden 75 yaşındaki Majesteleri, başkente varmadan önce Berkshire'daki evinden ayrılırken kraliyet limuzininin arkasında oturuyordu.

Dün Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği, Rus medyasının öldüğünü iddia etmesi üzerine Kral III. Charles'ın hâlâ hayatta olduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bir dizi Rus haber sitesi ve bunlarla bağlantılı sosyal medya hesapları, bir dizi gönderide isimsiz 'medya' kaynaklarına atıfta bulunarak Kral'ın kanser komplikasyonları sonucu öldüğünü bildirdi.

'Buckingham Sarayı'ndan Charles'ın 'beklenmedik ölümünü' bildiren asahte bir açıklamanın görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Bu, Galler Prensesi'nin Cumartesi günü Windsor'daki Adelaide Cottage'daki evlerinin yakınındaki bir çiftlik mağazasını ziyaret ederken Prens William'la birlikte 'mutlu, sağlıklı ve rahat' göründüğünün görülmesinin ardından geldi.

Kraliyet kaynaklarından biri, gezinin onun sağlığıyla ilgili vahşi komplo teorilerini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Birçok önemli haber kaynağı sahte haberi bildirdi ancak bir hata mı yaptıkları yoksa Vladimir Putin'in propaganda makinesinin doğrudan bunun arkasında mı olduğu hemen belli olmadı.

Hükümdarın dahil olduğu hastalıklı gösteri, Britanya'da ve diğer Batı ülkelerinde Vladimir Putin'in "hileli" başkanlık seçimlerinde "zafer" kazanmasına yönelik eleştirilerin ardından geldi.

İngiliz büyükelçiliğinin Telegram kanalı, raporların sahte olduğunu vurgulayan Rusça bir duyuru yayınladı.

Ukrayna'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin benzer bir mesaj yayınlamasından kısa bir süre sonra yapılan duyuruda, "Büyük Britanya Kralı III. Charles'ın ölümüyle ilgili raporlar sahtedir" denildi.

Sahte raporu yayınlayan ilk yayın organları RIA, Sputnik, Readkovka ve Mash'diancak hepsi daha sonra hikayelerini düzeltti.

Mash medya kuruluşu şunları yazdı: 'Buckingham Sarayı'nın haberine göre, Britanya Kralı III. Charles öldü. Elizabeth'in oğlu, bir yıldan kısa bir süre önce tahta çıktı; taç giyme töreni 6 Mayıs 2023'te gerçekleşti. Kendisi 75 yaşındaydı.'

'Mesajın sahte olduğu ortaya çıktı' şeklinde güncellendi ve şunu ekledi: 'Birkaç ay önce kendisine kanser teşhisi konduğunu hatırlayalım.'

Ancak daha sonra yayın şunu belirtti: 'III. Charles'ın ölümüyle ilgili sahte haberler hızla yayıldı ve aynı hızla çürütüldü.

'Büyük Britanya Kralı yaşıyor ve işini yapmaya devam ediyor. En azından Buckingham Sarayı böyle söylüyor.'

'Charles'ın ölümüyle ilgili bilgiler bir süre önce birçok Rus kaynağında yer aldı. Bunun temeli, yazarı Buckingham Sarayı'na atfedilen ve görünüşe göre sahte olduğu ortaya çıkan belirli bir mesajdı.'

Devlet haber ajansı TASS, hikayenin sahte olduğunu bildirdi.

Rus medyasının öldüğünü iddia ettiği Kral Charles, Windsor Kalesi'nden ayrılırken görüldü
Rus medyasının öldüğünü iddia ettiği Kral Charles, Windsor Kalesi'nden ayrılırken görüldü

Birleşik Krallık, Dünya, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kral Charles, Rus medyasının ölüm iddialarını yalanladı - Son Dakika

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