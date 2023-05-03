Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu.
Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.
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Son Dakika › Dünya › Ukrayna İHA'larla Kremlin'e saldırı girişiminde bulundu, Rusya cephesi bu saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyor - Son Dakika