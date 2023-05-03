Ukrayna İHA'larla Kremlin'e saldırı girişiminde bulundu, Rusya cephesi bu saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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Ukrayna İHA'larla Kremlin'e saldırı girişiminde bulundu, Rusya cephesi bu saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyor

03.05.2023 14:56

Rus hükümeti, Kremlin'e İHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu.

"MİSİLLEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Dünyanın hiç bir kanalında yok bu haber ;) Cevap Yaz 17 17 Yayından Kaldır
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Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna İHA'larla Kremlin'e saldırı girişiminde bulundu, Rusya cephesi bu saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyor - Son Dakika


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