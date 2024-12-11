Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırılarının Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacağını söyledi. Peskov, bu tür eylemlerin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade etti.

11.12.2024 12:48
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a kadar ilerleyişinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Esad'ın Suriye'den kaçışının ardından İsrail de bölgedeki ilerleyişini sürdürdü. 51 yıl sonra Şam'a yaklaşan İsrail ordusu, 300'den fazla hava saldırısı düzenleyerek bölgede kontrolü de ele geçirmek üzere.

RUSYA'DAN İSRAİL'E İLK TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Suriye'ye zamanında destek verdiğini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Peskov, "Ancak maalesef olayların seyri şu anda sahip olduğumuz duruma yol açtı. Artık sahadaki gerçekler üzerinden ilerlemek gerekli." diye konuştu.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarını eleştiren Peskov, "Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak. Durumu meşru bir yöne getirme umutlarını elde etmek için (Suriye'nin) mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Elbette Suriye'de şu anda durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Üslerimiz ve diplomatik misyonlarımız orada bulunduğu için bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Rusya\'dan İsrail\'in Suriye saldırılarına ilk tepki

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Son Dakika Dünya Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuncay Sen:
    boşalttığı yere İsrail'i Rusya soktu. şimdi de günah cikariyor 12 1 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    Her şeyi İsrail e devreden Rusya değilmiydi 3 1 Yanıtla
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