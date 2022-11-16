Rusya, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Ukrayna'yı işaret etti: Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve provokasyonun ortaya çıkacağına eminiz

Dünya, dün akşam saatlerinde 2 füzenin düştüğü Polonya'ya odaklandı. Polonya'nın NATO üyesi olması nedeniyle herkes tedirginlik yaşarken, Rusya ve NATO'dan konuya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

RUSYA HAKKINDAKİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yaşanan olay dünyayı ayağa kaldırırken tüm gözler, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya çevrildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Bu saldırılar, sadece Ukrayna topraklarında ve Ukrayna-Poloya sınırından 35 kilometre uzaklıkta bulunan hedeflere yönelik yapıldı. Polonya'da dün Przewodow yerleşim birimindeki enkaz ile ilgili yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçalarının, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğu Rus askeri savunma uzmanlarca tanımlandı. Ukrayna'da çeşitli kaynakların ve yabancı yetkililerin Przewodow'a Rus füzelerinin düştüğü yönündeki açıklamalar, durumun gerginleştirilmesi amacıyla kasıtlı provokasyondur." dedi.

NATO: UKRAYNA TARAFINDAN GELDİ

Yaşananlar sonrasında acil olarak toplanan NATO'nun gündeminde de Polonya'ya düşen füze vardı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO'ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok. Polonya'daki patlama büyük ihtimalle Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füze nedeniyle oldu. Ama burada kasıt yok, Polonya'daki olay Ukrayna'nın hatası değil. Rusya bu anlamsız savaşı durdurmak zorunda. NATO ortakları tetikte, sakin ve yakın koordine durumda olmamız gerektiği konusunda uzlaştı. Ukrayna savaşının NATO topraklarında sonuçları olabilir" dedi.

RUSYA'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Rusya'dan bugün akşam saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım'da Polonya topraklarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bu olaya, Rusya'nın karışmadığına dair Rusya Savunma Bakanlığının açıklama yaptığı hatırlatıldı.

"İLK BELİRLEMELER UKRAYNA'YI İŞARET EDİYOR"

Buna rağmen bazı NATO üyesi ülkelerin ve medyanın Rusya'nın suçlu olabileceğine yönelik aşırı tepkiler verdiği kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin de Rusya'yı suçlamak için her fırsatı değerlendirdiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, olayla ilgili verilerin Ukrayna'yı işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve bu provokasyonu ortaya çıkaracak sonuçların yayımlanacağına eminiz." ifadeleri kullanıldı.