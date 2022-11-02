Putin'den Tahıl Koridoru Anlaşması sözleri: Ukrayna, verdiği garantileri ihlal ederse anlaşma askıya alınır - Son Dakika
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Putin'den Tahıl Koridoru Anlaşması sözleri: Ukrayna, verdiği garantileri ihlal ederse anlaşma askıya alınır

02.11.2022 18:19

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin girişimleri sonucu yeniden yürürlüğe giren Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın verdiği garantileri ihlal etmesi durumunda anlaşmanın askıya alınacağını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.

"UKRAYNA GARANTİLERİ İHLAL EDERSE ANLAŞMAZ ASKIYA ALINIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Putin, Ukrayna'daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını doğruladı, ancak Ukrayna tarafının, vermiş olduğu garantileri ihlal etmesi hâlinde anlaşmadan çıkabilecekleri uyarısını yaptı.

"ERDOĞAN'IN VERDİĞİ ÇABA NEDENİYLE ANLAŞMA ENGELLENMEYECEK"

Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" dedi.

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