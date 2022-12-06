Putin'den dünyaya gövde gösterisi! Yıkılan köprüden 2 ay sonra araba sürerek geçti - Son Dakika
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Putin'den dünyaya gövde gösterisi! Yıkılan köprüden 2 ay sonra araba sürerek geçti

06.12.2022 09:08

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tarafından 2 ay önce bombalanan Kırım Köprüsü'nün açılışını yaptı. Köprüde araç süren Putin adeta tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı.

Rusya için stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, Ekim ayının başında Ukrayna ordusu tarafından vurulması sonrasında hasar görmüştü. Saldırıda 3 kişi de yaşamını yitirmişti.

PUTİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Putin, önümüzdeki yaz tamamlanması beklenen demiryolu hattı yenileme çalışmalarının hızlandırılması talimatını vererek çalışmaların beklenen de erken bir sürede bitirilmesini sağladı. Dün köprünün açılışını yapan Putin, daha sonra araç trafiğinin yeniden başladığı köprüde araç kullanarak tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı.

Putin saldırı sonrası onarılan Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti

PUTİN "BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili Ukrayna tarafını suçlamış ve "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" demişti.

Putin saldırı sonrası onarılan Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti

NE OLMUŞTU?

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, önceki gün bir kamyondaki patlama sonucu, yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı'ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı. Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

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Son Dakika Dünya Putin'den dünyaya gövde gösterisi! Yıkılan köprüden 2 ay sonra araba sürerek geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'den dünyaya gövde gösterisi! Yıkılan köprüden 2 ay sonra araba sürerek geçti - Son Dakika
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