Kremlin yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verdi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus gazeteci ve Rus diplomata karşı "kabul edilemez ve provokatif eylemler" yapıldığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verdi.

"KABUL EDİLEMEZ VE PROVOKATİF"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanmasının ardından açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "kabul edilemez ve provokatif" olarak nitelendirilen eylemler nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Moskova Büyükelçisi Kipros Yorgalis'in bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

NOTA VERDİLER

Yorgalis'e, GKRY'de Rossiyskaya Gazeta muhabiri Alexander Gasyuk'un gözaltına alınması ve Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince şiddet uygulanarak yaralanması nedeniyle Rusya tarafından nota verildiği iletildi.

ÖZÜR TALEP ETTİLER

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Kıbrıslı yetkililerden resmi bir özür talep edildiği belirtilirken, gazetecinin derhal serbest bırakılması ve olayla ilgili bir açıklama yapılması istendi.