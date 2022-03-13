Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. - Son Dakika
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Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.

13.03.2022 10:14
Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken başkent Kiev'den tahliye edilen kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Ruslar tarafından vuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada saldırılar sırasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi adına Rusya ve Ukrayna taraflarının üzerinde anlaştığı tahliye koridorlarından ölüm haberleri geliyor.

TAHLİYE SIRASINDA SİVİLLERE HAİN SALDIRI

Tahliyelerin yapıldığı başkent Kiev'de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Baryşiv ilçesi Peremoga köyü yakınlarında Ruslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti

SAVUNMA BAKANLIĞI HABERİ DOĞRULADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart'ta Peremoga Köyü'nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"BU TİP ASKERİ SUÇLARIN ÖRNEKLERİ ÇOK"

Açıklamanın devamında, sivillerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken bölgeye bir saldırı gerçekleştiği ve bu tahliye koridorunun anlaşmalı bir tahliye koridoru olmadığını vurgulayan Bakanlık, "İnsanların kendi başlarına kaçmaya başladığı ve bu nedenle anlaşmalı olmayan tahliye koridorundan sivillerin tahliyesine başlandı. Bu çok tehlikeli çünkü işgalciler sivilleri yok ediyor. Bu 16 günlük süreçte bu tür askeri suçların örnekleri de çoktur" dedi.

İşgalin 18. gününde korkunç saldırı! Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti

"KİEV'DE SİVİLLERİN TAHLİYESİ KISMEN GERÇEKLEŞTİ"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, "Mariupol- Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv- Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9'unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev'de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti" dedi.

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Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü

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Son Dakika Dünya Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. - Son Dakika


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