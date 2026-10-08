Rusya, Kramatorsk\'ta sivil otobüslere planör saldırısı düzenledi, en az 30 kişi öldü

Kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda, cephe hattında bulunan Kramatorsk kentinde iki sivil otobüse düzenlediği planör bombası saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti.Yetkililer, Kramatorsk bölgesine bağlı Bilenke köyünde de üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Donetsk bölge başkanı Vadim Filashkin, 18 kişinin de yaralandığını belirtti ve Rusya'yı mümkün olduğunca çok sivili öldürmek amacıyla yolcu taşıyan otobüsleri hedef almakla suçladı.Kramatorsk ve komşu Slovyansk, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Moskova'nın hak iddia ettiği kesimin bir bölümünü oluşturuyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy saldırıya yanıt verileceğini söyledi. Zelenskiy Telegram'da yaptığı paylaşımda "Rusya, Donbas'taki tüm yaşamı yok etmeye çalışıyor ve dünya buna tepki göstermeli. Sert bir şekilde tepki göstermeli Ruslar, neden oldukları tüm ölümler için tam olarak bunu hak ediyorlar" dedi. Savcılık tarafından yayınlanan görüntülerde, otobüsün yanan metal gövdesi, enkaz ve yoldaki bazı kurbanlar görülüyor.Moskova, son saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Saldırı, Ukrayna genelinde Rus saldırılarında yaşanan artışın ve sivil kayıplarındaki büyük yükselişin ardından geldi. Birleşmiş Milletler'e göre, Ukrayna'da bu yılın Ağustos ayına kadar öldürülen sivillerin sayısı, 2025 yılının tamamında öldürülen sivillerin sayısından daha fazla.Çarşamba günü erken saatlerde Kiev'in doğusundaki Priluki'de beş katlı bir apartmanı yerle bir eden bir saldırıda, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Çocuklardan üçü sadece bir yaşındaydı.Zelenskiy ile birlikte Rusya'nın Priluki'deki saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, saldırının Putin'in "kötü niyetini ve kötü stratejisini" gösterdiğini söyledi.Kramatorsk'a yapılan saldırının ardından Filashkin, doğu cephe hattı bölgesinde bulunan herkesi Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine taşınmaya çağırdı.Filashkin ayrıca komşu iki şehirdeki güvenlik durumunu ciddi şekilde kötüleştiğinden, tüm toplu taşıma araçlarının durdurulması emri verildiğini söyledi. Sivillerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten yetkili, "Yolcuların ve sürücülerin hayatlarını riske atmaya hakkımız yok" dedi.Moskova, Putin'in 2022'de başlattığı Ukrayna işgalini meşru göstermek için sıklıkla ağırlıklı olarak Rusça konuşulan Donbas'ın "özgürleştirilmesi" ve "korunmasını" öne sürdü. Bu iddia Ukrayna ve müttefikleri tarafından reddediliyor.Donbas, Luhansk ve Donetsk olmak üzere iki bölgeden oluşuyor ve Luhansk'ın büyük kısmı Rus kontrolünde olduğundan, Kremlin, Donetsk topraklarının Ukrayna'nın elinde kalan % 20'lik kısmını da ele geçirmeyi hedefliyor.Savaşın büyük bir bölümünde Kramatorsk, Ukrayna ordusu için lojistik ve ikmal merkezi olarak görev yaptı ancak Rus ordusunun şehrin doğusuna doğru ilerlemesiyle birlikte şehir neredeyse her gün Rus saldırılarına maruz kalıyor.Rusya son haftalarda başkent Kiev'e de sürekli hava saldırıları düzenliyor ve sirenler neredeyse hiç durmadan çalıyor.Kiev polisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın şehre düzenlediği son saldırıda dört kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.Moskova'nın Ukrayna'nın kilit altyapısına, özellikle de enerji şebekesine yönelik saldırıları elektrik kesintilerine yol açıyor ve hatta su tedarikini bile etkiliyor. Başkentteki su yetkilileri Perşembe günü, elektrik kesintileri nedeniyle şehrin doğu yakasında su basıncının düştüğü uyarısı yaptı. Kiev metrosu, Perşembe günü "dış güç merkezlerinden" kaynaklanan voltaj düşüşü nedeniyle tren seferlerini kısa süreliğine durdurdu. Yetkililer, trenlerin daha sonra tekrar hareket etmeye başladığını ancak daha uzun aralıklarla sefer yapacağını belirtti.Hem Rusya hem de Ukrayna son aylarda birbirlerine yönelik uzun menzilli saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus saldırıları Ukrayna'daki veri merkezlerini ve lojistik depolarını hedef aldı.Perşembe günü, Rus medyası, Ukrayna'nın Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex'in veri merkezine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından ülkedeki birçok internet sitesine erişilemediğini bildirdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .