Rusya'nın Gaz Akışını Durdurması AB'yi Etkileyecek

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(ANKARA) - Rusya'nın Gazprom şirketinin, Ukrayna'nın anlaşmayı yenilememe kararı nedeniyle Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını durdurmasının ardından Slovakya Başbakanı Robert Fico, bu durumun Slovakya ve Avrupa Birliği (AB) için ciddi yansımaları olacağını vurguladı. Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko ise "Rusya'nın Ukrayna üzerinden AB'ye doğal gaz sevkiyatını durdurmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu" söyledi.

Rusya'nın Gazprom şirketinin Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını bugün itibarıyla durdurması, Ukrayna'nın Gazprom'la olan transit anlaşmasını yenilememe kararının ardından geldi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz transitini durdurmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Bunun, Slovakya ve Avrupa Birliği (AB) için ciddi yansımaları olacağını vurgulayan Fico, AB içinde "bencil ulusal çıkarların" ve "saçma sapan jeopolitik hedeflerin" hakim olduğunu belirterek, Slovakya gibi daha küçük ulusların ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini öne sürdü. Fico, şunları söyledi:

"Dünya siyasetinde, fillerin birbirini sevmesi ya da savaşmasının önemli olmadığı kesinlikle doğrudur. Çimenler her zaman acı çeker. Bugünlerde Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durdurulmasıyla gördüğümüz gibi, Slovakya'nın da böyle bir çim olmasını istemiyorum; bunun Rusya Federasyonu üzerinde değil ama Avrupa Birliği'ndeki hepimiz üzerinde ciddi etkileri olacaktır."

Fico, ayrıca 2025'te "başkalarının iç işlerine karışmamaya" odaklanan ve Slovak ulusal çıkarlarını önceleyen küresel ölçekte angaje bir dış politika izleme sözü verdi.

Ukrayna'dan geçen bir boru hattı Slovakya'ya Rus gazı sağlıyordu. Buna göre Slovakya, bu tedariğin devam edeceğini öngörerek, Ukrayna'yı transit anlaşmasını yenilemeye çağırmıştı. Kiev'in bu yöndeki olumsuz kararının ardından Fico, geçen hafta Ukrayna'yı elektrik tedariğini kesmekle tehdit etmişti.

Ukrayna Enerji Bakanı Galushchenko: "AB'nin Rus enerjisinden vazgeçme politikasıyla uyumlu"

Öte yandan Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, "Rusya'nın Ukrayna üzerinden AB'ye doğal gaz sevkiyatını durdurmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu" söyleyerek, bu hamlenin AB'nin yararına olacağını belirtti.

Galushchenko, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya pazar kaybediyor ve mali kayıplarla karşı karşıya kalacak. Avrupa Rus gazından vazgeçme kararını çoktan verdi" dedi ve anlaşmanın sona ermesinin AB'nin Rus enerjisinden vazgeçme politikasıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Galushchenko, ayrıca Ukrayna'nın gaz altyapısının bu senaryo için hazırlandığını vurgulayarak, yerli tüketicilerin enerjiye güvenilir bir şekilde erişebileceğini iddia etti.