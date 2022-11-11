Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti - Son Dakika
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Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti

11.11.2022 20:15

Rusya'nın Ukrayna'daki Herson kentinden tamamen çekildiğini duyurmasının ardından bölgede yaşayan Ukraynalılar, ülke bayraklarını ellerine alarak meydanlara akın etti. Yetkililer ise Rus birlikleri şehirden tamamen ayrılana kadar vatandaşların evlerinden ayrılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının Rus birliklerinin Herson'dan tamamen çekildiği açıklanmasının ardından başkent Kiev'deki Ukraynalı askerler şehre giriş yaptı. Askerleri büyük bir coşkuyla karşılayan Ukraynalılar, Herson'daki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı.

HALK SOKAKLARA İNDİ

Öte yandan binlerce insanın sokağa çıkması sonrası Ukraynalı yetkililerden uyarı mesajı geldi. Yapılan açıklamada bölge halkı, Rus birlikler şehirden tamamen ayrılana kadar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

"30 BİNDEN FAZLA ASKERİ GERİ ÇEKTİK"

Öte yandan gün içerisinde yaşanan geri çekilmeyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Etkin bir yönetim ve koordineli eylemler" sonucunda Dnipro nehrinin sağ kıyısında tek bir askeri teçhizat ve silahın kalmadığı belirtilen açıklamada, "Herson yönünden Dnipro nehrinin sol yakasına 30 binden fazla Rus askeri, 5 bin civarında silah ve askeri teknik araç ile diğer mülkler çekildi." ifadesi kullanıldı.

30 EYLÜL'DE İLHAK EDİLMİŞTİ

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.

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