Rusya'nın Wagner lideri Nijer'deki askeri darbeyi övdü

Rusya'da silahlı isyana kalkışan Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Nijer'deki askeri darbeye ilişkin "Nijer'de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir" dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, sosyal medya hesabında Nijer'deki askeri darbeyi öven bir paylaşımda bulundu. Nijer'deki askeri darbeye destek veren Prigojin, "Nijer'de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir. Bu, kendi yaşam kurallarını ve yaşam biçimlerini onlara dayatmaya ve onları Afrika'nın yüzlerce yıl önceki durumunda tutmaya çalışan sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Nijer'deki darbe

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Nijer'de askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani, geçiş hükümetinin başkanı olmuştu.

Wagner geri çekilmişti

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner'in lideri Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin'in emriyle Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan, başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda isyanı sonlandırıp geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus'taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu. - ST. PETERSBURG