Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti - Son Dakika
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Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti

14.04.2022 12:26

Ukrayna'dan istediğini alamayan Rus ordusu, bu kez rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Baltık bölgesine nükleer silah konuşlandırma sinyali verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 50 gündür süren Ukrayna işgalinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı da yapan Medvedev, İskandinav ülkelerinin NATO'ya üye olması halinde Moskova'nın gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA TEHDİT

Moskova, NATO'yu İsveç ve Finlandiya askeri ittifaka katılırsa Rusya'nın savunmasını güçlendirmek zorunda kalacağı ve 'nükleerden arındırılmış' bir Baltık'ın mümkün olmayacağı konusunda uyardı. Medvedev, "Artık Baltık'ın nükleerden arındırılmış statüsünden söz edilemez, denge yeniden sağlanmalı" dedi. Baltık bölgesindeki dengelerin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla Rusya'nın düşmanlarında birkaç tane daha artış olacağını kaydetti.

RUSYA, FİNLANDİYA SINIRINA FÜZE SEVK ETTİ

Rus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı videolar dün yayınlanmıştı. Video kaydında ayrıca Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu. Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleri. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor. Füzenin havada kat ettiği hızı ise saatte 3 bin kilometreyi aşıyor.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

Aynı gün İsveç'i ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğinin birkaç hafta içinde karara bağlanacağını söyledi. Marin, ittifaka katılıp katılmamayı çok ciddi şekilde ele alacaklarını belirtip "Ancak bence işlem epey hızlı olacak, birkaç hafta içinde gerçekleşecek" dedi.

Finlandiya Başbakanı Marin, "NATO üyesi olmadan ittifakın güvenlik garantilerini elde edemezsiniz" diye konuştu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, ülkenin güvenliği için en iyi seçeneği aramak zorunda olduklarını ve acele karar vermeyeceklerini söyledi.

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Son Dakika Dünya Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti - Son Dakika


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