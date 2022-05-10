Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü

10.05.2022 10:06
Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Ukrayna ordusu ile Karadeniz'de Yılan Adası çevresinde devam eden taarruzda son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sının, toplamda ise 29 Ukrayna uçağının düşürüldüğü açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren karşılıklı saldırılarda son darbe Rusya'dan geldi. Karadeniz'de Yılan Adası ve kıyılarına kadar sıçrayan savaşla ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, 7 Mayıs'tan bu yana saldırı altında oldukları söyledi.

"ZELENSKİ, ABD VE İNGİLTERE PROVOKASYON PEŞİNDE"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin talimatı ve ABD'yle İngiltere'den danışmanların doğrudan müdahalesiyle "provokasyon" yapıldığını savunan Konaşenkov, karadan ve denizden yapılan taarruz girişimlerinin "püskürtüldüğü" iddiasında bulundu.

8'İ BAYRAKTAR OLMAK ÜZERE TOPLAM 29 UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, bakanlık sözcüsü Ukrayna ordusunun Bayraktar SİHA'larıyla gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili ise "İki gün içinde, sekizi Bayraktar TB2 insansız savaş hava aracı da dahil olmak üzere 29 Ukrayna uçağı havada düşürüldü. Dün öğleden sonra dört Bayraktar insansız hava aracı düşürüldü" bilgisi verdi.

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Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü - Son Dakika
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