Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Geniş Video İzle

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin fırlatılmasının Batı için net bir mesaj olduğunu vurguladı, nükleer gücün yenilgiye uğratılamayacağının altını çizdi. ABD yönetiminin gerilim sarmalına son vermesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Yapmaları gereken bu, aksi takdirde durum, ABD de dahil herkes için son derece tehlikeli hale gelecek" dedi.

27.11.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Russia Today televizyonuna konuşan veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin Ukrayna'daki hedefleri vurmak üzere ateşlenmesinin ne anlama geldiğini anlattı. Ryabkov'un açıklamaları, başta ABD olmak üzere Ukrayna'ya destek veren tüm ülkeler için tehdit içerikliydi.

"MESAJ ÇOK AÇIK VE NET"

Gazetecilere devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve art arda ateşlenen füzeler ile ilgili açıklama yapan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin fırlatılmasının Batı için net bir mesaj olduğunu vurguladı. Sputnik'te yer alan habere göre; Ryabkov, "Mesaj çok açık ve net: Durun, artık bunu yapmamalısınız, Kiev'e istedikleri her şeyi vermemelisiniz, onları yeni askeri maceralara teşvik etmemelisiniz, bunlar son derece tehlikeli. ABD, NATO, bu oyunu Kiev tarafında oynayan diğerleri ve Batı'nın, bu çatışmanın tam teşekküllü katılımcıları haline geldiklerini kabul etmekten başka çaresi kalmadı" dedi. Tartışmalar ve Rusya'nın siyasi mesajları için geç kalındığına inanmadıklarını söyleyen Ryabkov, "Bakış açımızın duyulması için daha güçlü araçların önemli olduğu an geldi. Bu, Devlet Başkanı Putin'in konuşmasında verdiği mesaj ile ordumuzun Oreşnik'i fırlatarak verdiği mesajdı" ifadelerini kullandı.

"ABD, MEVCUT GERİLİME SON VERSİN YOKSA HERKES İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceklerine dair çok tehlikeli bir yanılsama içinde olduğunu kaydeden Ryabkov, bir nükleer gücün yenilgiye uğratılamayacağını, Moskova'nın askeri araçlarla tırmandırılan bu gerilim sarmalına yanıt vermek için yeterli araca sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ABD yönetiminin bu gerilim sarmalına son vermesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Yapmaları gereken bu, aksi takdirde durum, ABD de dahil herkes için son derece tehlikeli hale gelecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın Rusya'nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu. Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı. Putin, "NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor" dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı" ifadesine yer verilmişti.

Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

sergey ryabkov, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Kaynar:
    RUSLARDA BİR SÖZ VAR ! BEN ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYA UMRUMDA DEGİL. BU SÖZÜN TAM ANLAMINI HİÇ KİMSE ANLAYAMAYACAK. BEN DAHİL. SONUÇ RUSYA AFFETMEZ VE DEDİĞİNİ YAPAR. GURURUNDAN NOKTA NOKSANLIK YAPMAZ AN OLARAK. BÖYLE DEVAM EDERSE BÜYÜK FELAKET NET OLARAK YOLDA. 22 7 Yanıtla
  • Murat Karakütük:
    Ne yani şimdi putin istedi diye batı ABD pılını pırtını toplayıp ukraynadan gidecek hemi benim düşündüğümü en az Rus yetkililerde düşünüyor ama Rusya unraynada bir bataklığa saplandı sandiki kırımı ilhak edince batı ve abd nin fazla sesi çıkmadı yine aynı olacak sandı 3 12 Yanıtla
  • Burak duru:
    Rusyayı İran mı sandınız video atarak 2 dron göndererek göstermelik bombalama... Putin affetmez, şakaya gelmez! Küçük enişteyi kızdırmayın! 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.