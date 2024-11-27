Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

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Russia Today televizyonuna konuşan veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin Ukrayna'daki hedefleri vurmak üzere ateşlenmesinin ne anlama geldiğini anlattı. Ryabkov'un açıklamaları, başta ABD olmak üzere Ukrayna'ya destek veren tüm ülkeler için tehdit içerikliydi.

"MESAJ ÇOK AÇIK VE NET"

Gazetecilere devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve art arda ateşlenen füzeler ile ilgili açıklama yapan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Oreşnik hipersonik balistik füzesinin fırlatılmasının Batı için net bir mesaj olduğunu vurguladı. Sputnik'te yer alan habere göre; Ryabkov, "Mesaj çok açık ve net: Durun, artık bunu yapmamalısınız, Kiev'e istedikleri her şeyi vermemelisiniz, onları yeni askeri maceralara teşvik etmemelisiniz, bunlar son derece tehlikeli. ABD, NATO, bu oyunu Kiev tarafında oynayan diğerleri ve Batı'nın, bu çatışmanın tam teşekküllü katılımcıları haline geldiklerini kabul etmekten başka çaresi kalmadı" dedi. Tartışmalar ve Rusya'nın siyasi mesajları için geç kalındığına inanmadıklarını söyleyen Ryabkov, "Bakış açımızın duyulması için daha güçlü araçların önemli olduğu an geldi. Bu, Devlet Başkanı Putin'in konuşmasında verdiği mesaj ile ordumuzun Oreşnik'i fırlatarak verdiği mesajdı" ifadelerini kullandı.

"ABD, MEVCUT GERİLİME SON VERSİN YOKSA HERKES İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceklerine dair çok tehlikeli bir yanılsama içinde olduğunu kaydeden Ryabkov, bir nükleer gücün yenilgiye uğratılamayacağını, Moskova'nın askeri araçlarla tırmandırılan bu gerilim sarmalına yanıt vermek için yeterli araca sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ABD yönetiminin bu gerilim sarmalına son vermesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Yapmaları gereken bu, aksi takdirde durum, ABD de dahil herkes için son derece tehlikeli hale gelecek" diye ekledi.