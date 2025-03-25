Rusya ve ABD'li yetkililer Riyad'da görüştü

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün ABD'li yetkililerle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki görüşmelerinin ardından Karadeniz'de Ukrayna ile yeni bir ateşkes anlaşmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Rusya medyası ABD ve Rusya heyetleri arasında dün Suudi Arabistan'da gerçekleşen görüşmelerin ardından bugün taraflar arasında ortak bir açıklama yapılacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama saati geçmesine rağmen henüz gelmemişken Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Rusya heyetinin Moskova'ya ilettiği bilgilerin hala analiz edildiğini söyledi.

Peskov "ayrıntılar üzerine derinlemesine durulan müzakereler" olarak tanımladığı ve devam edeceğini bildirdiği görüşmeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Teknik müzakerelerin içeriği kesinlikle 'yayımlanmayacak.' Bu tür bir beklenti olmamalı... Başkentte (Rus heyetinin hükümete sunduğu) raporlar analiz ediliyor, ancak o zaman belirli bir anlayıştan söz etmek mümkün olacak."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya devlet ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Moskova ve Kiev arasında 2022'de Türkiye'nin arabuluculuğu ile Karadeniz'de tahıl ürünlerinin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ateşkes anlaşmasının yeni bir versiyonunu değerlendirebileceklerini söyledi.

Lavrov, bunun ancak " Washington'dan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye verilecek talimatlarla" mümkün olabileceğini ifade etti.

Rusya, BM'yi sürece dahil etmek istiyor

Riyad'daki Rus heyetinde yer alan Grigori Karasin TASS'a verdiği demeçte, Moskova'nın ABD ile "faydalı" görüşmelere devam edeceğini ve Birleşmiş Milletler ile diğer ülkeleri de sürece dahil etmeyi amaçladığını belirtti.

Karasin, "Her şeyi konuştuk, yoğun bir diyalog oldu, kolay olmadı ama hem biz hem de Amerikalılar için çok faydalıydı. 12 saat süren müzakerelerde birçok sorun ele alındı" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlerde de Riyad'daki ABD heyetinden Trump yönetimine iletilen raporların iyimser olduğu belirtiliyor.

Medya: ABD ve Ukrayna heyetleri yeniden görüştü

Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinden bir gün önce Riyad'da bir araya gelen ABD ve Ukrayna teknik heyetleri, Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre bugün yeniden toplantı yaptı.

Ukrayna merkezli Suspilne, Ukraynalı ve ABD'li heyetlerin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bir saatlik görüşmelerine ilişkin içeriğin kamuoyuna açıklanmadığını duyurdu.

ABD Merkezli Fox News, Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un da bugün Rus yetkililerle Karadeniz'de Kiev ve Moskova arasında ateşkes için görüşeceğini belirtti.