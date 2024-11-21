Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi - Son Dakika
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Dünya

Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi

Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100\'den fazla kişi zehirlendi

Güney Asya ülkesi Laos'ta yaşanan sahte içki faciasında dört kişi hayatını kaybetti. Son kurban, arkadaşıyla tatile giden 19 yaşındaki Avustralyalı Bianca Jones oldu. Vang Vieng kentindeki bir hostelde verilen ücretsiz içkilerden zehirlenen 100'den fazla kişiden 12'si halen hastanede tedavi görüyor. İçkilerde metanol tespit edilirken, polis bölgedeki tüm otel ve barlardaki içki satışını durdurdu ve geniş çaplı soruşturma başlattı.

21.11.2024 11:48
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Güneydoğu Asya'nın popüler turizm ülkesi Laos'ta yaşanan sahte içki faciası can almaya devam ediyor. Son olarak, en yakın arkadaşıyla tatile giden 19 yaşındaki Avustralyalı Bianca Jones, metanol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Vang Vieng kentindeki Nana Backpacker Hostel'de verilen ücretsiz içkilerden içen 100'den fazla kişi zehirlenirken, şu ana kadar dört turist hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki Danimarkalı ve bir Amerikalı turist de bulunuyor.

Aralarında altı İngiliz turistin de olduğu en az bir düzine kişi halen hastanede tedavi görüyor. Bianca'nın tatile gittiği arkadaşı Holly Bowles'un (19) durumu da kritik. Ayrıca İngiltere'den gelen 28 yaşındaki avukat Simone White'ın da tedavisi sürüyor.

Otel müdürü, misafirlere votka, buz ve kola karışımından oluşan içkilerin verildiğini doğruladı ve içkilerin yasal yollardan temin edildiğini iddia etti. Ancak yapılan incelemede içkilere metanol karıştırıldığı ortaya çıktı. Metanol, endüstriyel amaçlarla kullanılan zehirli bir alkol türü.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgedeki tüm otel ve barlara içki satışını durdurma talimatı verdi. İngiltere ve Avustralya hükümetleri, vatandaşlarını Laos'taki alkollü içkiler konusunda uyardı.

Bianca'nın ailesi, kızlarının 'hayalindeki tatile' çıktığını belirtirken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bu her ebeveynin en büyük korkusu ve kimsenin yaşamaması gereken bir kabus" açıklamasında bulundu."

Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi
Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi

Asya Kıtası, 3-sayfa, Turizm, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • mustafa uzun:
    Kesin bir Türk vardır onun aklından çıkmıştır bu fikir araştırılsın 6 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    TOPRAK ALTINDA İŞTE TAM BÖYLESİ SIRITACAK. 0 2 Yanıtla
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