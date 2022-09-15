Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü - Son Dakika
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Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü

15.09.2022 16:34
Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüştü.

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüştü.

Şentop görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek, "1 milyar Dolar ticaret hacmine ulaşma yönündeki ortak hedefimiz doğrultusunda, salgın ve savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması gibi sorunlara rağmen önemli mesafe kat ettik" dedi. Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini kaydeden Şentop, Moldova vatandaşlarının yüzde 51.4'ünün tatil için Türkiye'ye geldiğini bunun daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ukrayna'da devam eden savaştan en çok etkilenen ülkenin Moldova olduğunu belirten Şentop, "Bu dönemde Gagauz soydaşlarımıza yönelik olarak yapıcı ve birleştirici mesajlar verilmesinin her zamankinden daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Ekim ayında Bakanlar Kurulu toplantısının Gagauzya'da yapılacak olması iyi düşünülmüş" dedi.TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanının da doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini gündeme getirmesi üzerine trans Balkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı. Şentop, diğer ülkelerin de aynı talebi dile getirdiğini belirterek hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili, hem de hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Şentop, "İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Şentop görüşmede, Moldova'da faaliyet gösteren beş FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanına da uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Türkiye, Moldova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü - Son Dakika
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