Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüştü.

Şentop görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek, "1 milyar Dolar ticaret hacmine ulaşma yönündeki ortak hedefimiz doğrultusunda, salgın ve savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması gibi sorunlara rağmen önemli mesafe kat ettik" dedi. Türkiye'nin, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini kaydeden Şentop, Moldova vatandaşlarının yüzde 51.4'ünün tatil için Türkiye'ye geldiğini bunun daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.