 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şili'nin Atacama bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Şili'nin Atacama bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:23

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesi açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Atacama bölgesindeki Vallenar kentinin 81 kilometre güneybatısında bulunuyor. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, Şili Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alması sebebiyle sık sık sismik hareketlere maruz kalmaktadır.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesi açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Atacama bölgesindeki Vallenar kentinin 81 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şili'nin Atacama bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti
16:31 Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti
16:29 İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı
16:06 Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
15:56 Engin ve Dilan Polat'ın evrakları kaçırdığı iddiasıyla babalarının evinin bahçesinde kazı yapıldı
15:54 Altay Bayındır'dan İngilizlere bomba itiraf: Galatasaray farklıydı
15:53 İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar
15:43 İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonunu bu görüntülerle duyurdu
15:37 Gazze'deki tüneller ilk kez bu kadar net görüntülendi! İsrail askerlerini zor bir savaş bekliyor
15:34 Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 17:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Şili'nin Atacama bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement