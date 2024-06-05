Slovenya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

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(ANKARA) - Slovenya, İsrail'in Refah saldırılarının ardından Filistin devletini resmen tanıdı. Başbakan Golob kararı, "Bugün Filistin'in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut veriyor" diyerek duyurdu.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya, mecliste ezici bir çoğunlukla kabul edilen kararla, Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi için İsrail'e uluslararası baskıyı arttırmayı hedefliyor.

Ülkedeki ana muhalefet, hükümetin bir hafta önce gündeme getirdiği kararı referanduma götürmek istiyordu. Ancak 90 sandalyeli mecliste 52 oyla karar dün (5 Haziran) referanduma gitmeden kabul edildi. 38 milletvekili oylamaya katılmadı, aleyhte hiç oy kullanılmadı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon kararın ardından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada "Sevgili Filistin halkı, Slovenya'nın bugünkü nihai kararı bir umut ve barış mesajıdır. Sadece iki devletli bir çözümün Ortadoğu'da kalıcı bir barışı sağlayabileceğine inanıyoruz. Slovenya her iki ulusun, Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliği için yorulmadan çalışmaya devam edecektir" dedi.

Başbakan Robert Golob ise kararı "Bugün Filistin'in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut veriyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Slovenya Filistin devletini resmen tanıma sürecini ilk olarak mayıs ayı başında başlatmış ancak Gazze'de devam eden İsrail-Hamas savaşındaki durum düzelene kadar bekleyeceğini söylemişti. Golob, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesine neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını açıkladı.