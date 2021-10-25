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Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz - Son Dakika

Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz

25.10.2021 16:11

Son dakika: ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçi için "İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim" sözleriyle ilgili ABD kanadından açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet edilerek, ülkelerin içişlerine karışılmadığını belirtti.

10 büyükelçi, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya yönelik insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hapisten çıkarılmasını talep etti. 10 büyükelçinin talebine Cumhurbaşkanı'nın yanıtı sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığa talimat verdiğini belirterek, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceklerini dile getirdi.

ABD'DEN İDDİALARA YANIT: VİYANA SÖZLEŞMESİ'NE RİAYET EDİYORUZ

Aralarında ABD büyükelçisi David M. Satterfield'in de yer aldığı konuyla ilgili ABD büyükelçiliğinden yanıt geldi. Büyükelçilik, Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'nde yer alan, "Anılan Devletin iç işlerine karışmamak diplomatların keza görevidir" ilkesini hatırlattı. ABD büyükelçiliği, maddeye riayet edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışılmadığını belirtti.

VİYANA'NIN 41. MADDESİNİN TAMAMI

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde tam olarak şu ifadeler yer alıyor:

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu diplomatların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veyaaracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."

Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz - Son Dakika
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