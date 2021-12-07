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Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

07.12.2021 16:33

Son dakika! Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı. Yangının nasıl çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları yangından kaçmak için "Kapıyı açın" diye bağırdıklarını fakat polisin aldıkları emir sebebiyle kapıyı açamayacakları yanıtını verdiğini söyledi. Ajanslar geride kül olmuş çok sayıda cansız beden bırakan yangının kontrol altına alındığını geçti.

Güney Afrika ülkesi Burundi'de sabah saat 04:00 sularında kalabalık bir hapishanede yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 38 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda mahkum yaralandı. Görgü tanıkları, yangının herkes uykuda olduğu sırada meydana geldiğini söyledi.

YARALI MAHKUMLAR POLİSLERİN ÇABASIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

AFP'nin ulaştığı bir mahkum, yangının kısa süre içinde büyüdüğünü, yaralıların polislerin kollarında ve pikaplar ile hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü

YARDIM İSTEDİLER AMA KAPILAR AÇILMADI

Yangının sebebinin ne olduğu bilinmezken, olay ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. AFP'ye konuşan diğer bir görgü tanığı ise, yangın hızla yayılmasına rağmen "Kapıyı açın" diye bağırdıklarını fakat polisin kendilerine emir aldıklarını bu nedenle kapıyı açmayacaklarını söylediğini ifade etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

AFP muhabirine nasıl kaçacağını bilmediğini ve etrafında bir çok kül olmuş cansız beden olduğunu söyleyen görgü tanığı Kızıl Haçın olay yerinde olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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