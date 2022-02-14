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Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İsraillilere çağrı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İsraillilere çağrı yaptı

14.02.2022 16:21
Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İsraillilere çağrı yaptı

Son dakika haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına seslenerek bir savaş çıkması halinde İsrail'e dönüşün zor olacağını belirtip durum nispeten normalken Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına seslenerek bir savaş çıkması halinde İsrail'e dönüşün zor olacağını belirtip durum nispeten normalken Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Ukrayna ile İsrail arasındaki uçak sefer sayılarının arttırıldığını duyuran İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına seslendi. Lapid, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkması halinde uçağa binmenin ve ülkeyi terk etmenin 'çok zorlaşacağını' belirterek durum hala nispeten normalken İsrail'e dönmelerini istedi. Bakan Lapid, İsrail vatandaşlarının dönüşü için Kiev'deki İsrail elçiliğininin personel sayısının yükselttiğini ve gerekli olması halinde Lviv'de bir misyonluk açabileceklerini belirtti.ABD ve İngiltere daha önce Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeyi terk etmelerini istemişti.


Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İsraillilere çağrı yaptı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İsrail, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İsraillilere çağrı yaptı - Son Dakika Dünya


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