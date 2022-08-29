Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29.08.2022 15:10

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Eylem Sadr'ı siyasetten çekildiğini ilan etmesinden sonra başladı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu.

"SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİMİ İLAN EDİYORUM"

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği öğrenildi.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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