Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi

3 kişi bir motora bindi! En arkadaki isim ise milletvekili

Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti

İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

9 liraya doğru koşuyor! Benzine bir zam daha geldi, işte yeni fiyatlar

Sudan'da 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir kalkışma daha yaşandı. Askerlerin konutunu bastığı Başbakan Abdullah Hamduk, ev hapsine alındı. Kabinedeki 4 bakanın da tutuklandığı darbe sırasında halk sokağa inip protesto gösterileri başlatırken, ülkede internet ve telefon kesintileri yaşanıyor.

HALKA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmamaları, yolları kapatmamaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI GÖZALTINA ALDILAR

Öte yandan Sudan Enformasyon Bakanlığı, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri güçler, Umdurman'daki radyo ve televizyon karargahını bastı ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Seçimler ise planlandığı gibi 2023'te yapılacak.

AB'DEN İLK TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki olayları büyük endişeyle takip ettiklerini belirtti. Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'da devam eden olayları büyük endişeyle takip ediyoruz. AB, tüm paydaşları ve bölgesel ortakları geçiş sürecini yeniden rayına oturtmaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da darbe girişimini durdurma çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.