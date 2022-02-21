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Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı

21.02.2022 19:12

Son dakika: Ukrayna sınırında 5 Ukraynalının öldürmesiyle savaş tehlikesi iyice yükseldi. Bu gelişmelerden sonra Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova- Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Bu olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini duyurdu.

UKRAYNA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Putin'in bu açıklamasından sonra Ukrayna sınırları içinde olan Donbas bölgesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASI TEHDİT"

Ayrıca Putin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın krizi barışçıl yöntemlerle yürütmeye çalıştığını belirterek, "Rusya sorunları barışçıl bir yolla çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 24 ŞUBAT'TA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini bildirdi.

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Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı İtalyan Bakan Di Maio: 'Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak savaştan kaçınmalıyız' İtalyan Bakan Di Maio: "Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak savaştan kaçınmalıyız" Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek

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