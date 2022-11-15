Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulmasının ardından şehrin üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü.Kiev Belediye Başkanı Kiliçko, kente füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Kiliçko'nun açıklamasına göre iki apartman isabet aldı. Hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi de düşürdüğü bilgisi aktarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı , "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da görev yapan gazeteci Gulsum Khalilova da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kyiv'de patlamalar meydana geldi. Kyiv'e seyir füze saldırısı gerçekleştiriliyor" dedi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi - Son Dakika