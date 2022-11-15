Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi

İstiklal'den kaçarken elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar tek görüşte birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret ederek uyardı: Bir üründe daha kriz kapıda

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulmasının ardından şehrin üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü.Kiev Belediye Başkanı Kiliçko, kente füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İKİ APARTMAN İSABET ALDI

Kiliçko'nun açıklamasına göre iki apartman isabet aldı. Hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi de düşürdüğü bilgisi aktarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

ZELENSKİY'NİN KONUŞMASINDAN SAATLER SONRA YAŞANDI

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

"TERÖRİSTLER HER ZAMAN KAYBEDER"

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı , "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadelerini kullandı.

"KİEV'DE SEYİR FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Ukrayna'da görev yapan gazeteci Gulsum Khalilova da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kyiv'de patlamalar meydana geldi. Kyiv'e seyir füze saldırısı gerçekleştiriliyor" dedi.