Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi

15.11.2022 17:05

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırıları gerçekleştirildi. Kiev Belediye Başkanı Kiliçko'nun açıklamasına göre, füzeler iki apartman isabet etti. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulmasının ardından şehrin üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü.Kiev Belediye Başkanı Kiliçko, kente füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İKİ APARTMAN İSABET ALDI

Kiliçko'nun açıklamasına göre iki apartman isabet aldı. Hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi de düşürdüğü bilgisi aktarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

ZELENSKİY'NİN KONUŞMASINDAN SAATLER SONRA YAŞANDI

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

"TERÖRİSTLER HER ZAMAN KAYBEDER"

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı , "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadelerini kullandı.

"KİEV'DE SEYİR FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Ukrayna'da görev yapan gazeteci Gulsum Khalilova da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kyiv'de patlamalar meydana geldi. Kyiv'e seyir füze saldırısı gerçekleştiriliyor" dedi.

YORUMLAR
500
Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın füze saldırısında başkent Kiev'deki 2 konut binasının vurulduğunu açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın füze saldırısında başkent Kiev'deki 2 konut binasının vurulduğunu açıkladı.

Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Galatasaray taraftarı, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesi için yönetime çağrıda bulundu
16:58 Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi
16:52 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
16:20 2 çocuğunun babası olan yasak aşkıyla Esra Erol'da programa çıkan kadın, eşine seslendi: Çocuklarıma kimlik çıkartamadım, boşanmak istiyorum
16:13 Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibine imza attı
16:13 Taksim bombacısıyla telefonda görüştüğü ileri sürülen MHP'li başkandan açıklama geldi
15:58 İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü
15:48 Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyayı uyardı: Gıda kriziyle karşı karşıyayız
15:36 Hayko Cepkin gençlik halini paylaştı! Görenler oldukça şaşırdı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 17:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu! Olay yerlerine sağlık ekipleri yönlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement