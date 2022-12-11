Kurdu gören kangal deliye döndü! Zıpkın gibi fırlayıp parçalaması saniyelerini aldı - Son Dakika
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Kurdu gören kangal deliye döndü! Zıpkın gibi fırlayıp parçalaması saniyelerini aldı

11.12.2022 11:47

Sosyal medyada bir çoban tarafından paylaşılan görüntü çok sayıda izlenme aldı. Kangal, kendisine yem olarak konulan ölü kurdun bedenini görmesinin ardından saldırıya geçerek kurdu saniyeler içerisinde parçaladı.

Bir çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda tıklanma aldı. Söz konusu görüntülerde köylüler tarafından avlanan bir kurt ve kangal köpekleri yer aldı.

KURDU DEMİRE SABİTLEYİP KANGALLARA YEM ETTİLER

Öldürdükleri kurdu demire sabitleyen köylüler daha sonra da kangalın kurda karşı nasıl bir duruş sergileyeceğini gözlemledi. Kurdun ölü olduğunu bilmeyen kangal, saldırıya geçtikten sonra kurdu parçaladı.

ÖN AYAĞINI SAKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan videoda ön ayağını saklayan kangalın, olası bir kurt saldırısına karşı temkinli davrandığı görüldü. Bu hareket kangalın tecrübeli olduğuna yoruldu.

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Sosyal Medya, Kangal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurdu gören kangal deliye döndü! Zıpkın gibi fırlayıp parçalaması saniyelerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurdu gören kangal deliye döndü! Zıpkın gibi fırlayıp parçalaması saniyelerini aldı - Son Dakika
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