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Squid Game 2. Sezon Dönüyor

Squid Game 2. Sezon Dönüyor

Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak, yeni oyunlar ve yarışmacılarla geri dönüyor.

01.11.2024 05:54
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Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan, yayınlandıktan sonra bütün dünyada tartışma yaratan "Squid Game" dizisinin ikinci sezonu büyük bir aranın ardından geri dönüyor.

Netflix’in yayınladığı ilk fragmanda, birinci sezondaki ölümcül çocuk oyunlarının ardından hayatta kalan ve oyuncu Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun karakterinin, üç yıl sonra 456 numaralı oyuncu olarak geri döndüğü ve yüzlerce yeni yarışmacının arasına girdiği görülüyor.

İkinci sezon, 26 Aralık’ta platforma gelecek.

2021 yılında yayımlanan, Güney Kore yapımı dizinin ilk sezonunda, 456 kişiden oluşan umutsuzluk ve borç içindeki bir grup, büyük para ödülü için ölümüne mücadele ediyordu.

Bu sezon ise Gi-hun, bu kez yeni oyunculara güvenli bir çıkış yolu göstermeye çalışacak.

Dizi, ilk 28 gününde 111 milyon kişi tarafından izlenerek Netflix’in yayına girdikten sonra en çok izlenen dizisi olmuştu.

İlk sezonda Gi-hun, oyunu zar zor tamamlayarak hayatta kalmayı başarmıştı.

Fragmanda, oyunların yine "Kırmızı Işık Yeşil Işık" ile başladığı görülüyor.

İlk sezonda olduğu gibi, oyuncular oyunu durdurmak veya devam etmek için oylama hakkına sahip.

Üçüncü sezon ile final yapacak

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Gi-hun’un yarışmayı düzenleyenlerin kim olduğunu ve neden böyle bir şey yaptıklarını anlamaya çalışması, ikinci sezonun ana hikayesini oluşturuyor” dedi.

Yönetmen ayrıca, “ilk sezonda Gi-hun’un pozitif ve enerjik karakterine odaklandıklarını, bu sefer azmini yansıtacaklarını” söyledi.

Reuters haber ajansına verdiği röportajda ise ikinci sezonda daha ilginç oyunların ve daha geniş bir oyuncu kadrosunun olacağını belirtti.

Hwang Dong-hyuk, dizinin olağanüstü başarısından sonra ikinci sezonu “daha da iyi” yapmak konusunda “büyük bir baskı” hissettiğini daha önce dile getirmişti.

Squid Game’in başarısı Netflix’in uluslararası dizi seçeneklerini artırmasını ve Güney Kore dramalarına yatırım yapmasını sağlamıştı.

Dizi, bir yandan şiddet sahneleriyle çokça konuşulmuş, diğer yandan kapitalizm ve Güney Kore kültürüyle ilgili tartışmaların yaşanmasını sağlamıştı.

Squid Game’in üçüncü ve son sezonu 2025’te yayınlanacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Squid Game 2. Sezon Dönüyor - Son Dakika

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