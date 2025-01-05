Strazburg'da Suriye İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Strazburg'da Suriye İçin Protesto

Suriye'deki azınlıkların korunması için Strazburg'da kitlesel basın açıklaması yapıldı.

05.01.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(STRASBURG) Fransa'nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi önünde toplanan bir gurup, Suriye'de özellikle azınlıkların uğradığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada laik ve demokratik Suriye için yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğünün korunması talep edildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi önünde toplanan gurup, Suriye'de özellikle azınlıkların uğradığı saldırılara dikkati çekmek amacıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avrupa Arap Alevileri Federasyonu (AAAF), Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) gibi birçok kurumun yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce yurttaş etkinlikte yer aldı.

Toplantıda taşınan dövizlerde "Alevi Soykırımına Hayır", "Suriye Halkları Yalnız Değildir" ve "Alevi Kurumları Suriye İçin Tek Yürek" mesajları öne çıktı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinlikte 6 farklı dilde açıklama yapıldı.

Açıklamanın Türkçesini okuyan FUAF Eş Başkanı Rozbi Demir,  Aleviler'in Şii olmadığını, Alevilerin Esad'ı desteklediği yönündeki yanlış algıların şiddeti körüklediğini anlattı. Demir, geçmişte yaşanan Aqrab, Maan ve Zara katliamları gibi örneklerle cihatçı grupların saldırılarının tarihsel bir gerçeklik taşıdığını dile getirdi.

Demokratik ve laik bir Suriye için talepler sıralandı

Basın açıklamasında demokratik ve laik bir Suriye için şu talepler sıralandı: Yaşam hakkı ve ibadet özgürlüğü korunmalı. Azınlıkların anadillerinde eğitim hakkı sağlanmalı ve özerk yönetimlere imkan tanınmalı. Uluslararası kuruluşlar, nefret söylemlerini ve mezhepçi propagandaları açıkça kınamalı. BM Barış Gücü, katliam bölgelerinde aktif rol üstlenmeli. BM'nin bölgede bir barış gücünün konumlandırılması ve azınlıkların can güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilirken, uluslararası toplumun sessiz kalmasının suça ortaklık anlamına geldiği vurgulandı.

Tarihin sessiz kalanları affetmeyeceği uyarısında bulunan etkinlyekte, Suriye halklarının barış içinde bir arada yaşayabileceği bir geleceğin inşası için mücadelenin süreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Avrupa Konseyi, Strazburg, Fransa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Dünya Strazburg'da Suriye İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 01:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Strazburg'da Suriye İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.