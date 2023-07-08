Sudan'da hava saldırısı: 22 ölü

Sudan'da ordunun paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'ne karşı düzenlediği hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sudan'ın Hartum eyaletinde yer alan Omdurman kentinde Sudan ordusunun RSF birliklerine karşı düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti.

İÇİ ÇATIŞMALARDA BİN 133 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken birçok ev büyük hasara uğradı. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalarda en az bin 133 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar nedeniyle ülkede 2.9 milyon kişi yerinden edilirken yaklaşık 700 bin kişi de komşu ülkelere göç etti. Uluslararası yardım kuruluşlarına göre ise ülkede kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları "endişe verici" şekilde artıyor.