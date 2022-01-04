Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyaza boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
Sosyal medyaya düşen ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun yoğun kar yağışı altında geleneksel bir şarkı seslendirerek dans ettikleri video ise büyük ses getirdi.
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'da kar yağdı, halk sevinçten sokağa döküldü - Son Dakika Dünya