Tahtabaş'a Almanya Üstün Hizmet Madalyası

Almanya'da yaşayan Zonguldak doğumlu Turgay Tahtabaş'a, özellikle göç geçmişi olan çocukları kapsayan çalışmalarından dolayı 3 Aralık'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier tarafından Almanya Üstün Hizmet Madalyası (Liyakat Nişanı) verilecek. Kendisine verilecek ödül ve yaptığı çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na konuşan Tahtabaş, "Şu anda 300 kişilik bir ekiple 2 binden fazla çocuğa yardımcı oluyoruz. Kendi çocuklarımızda yaşadığımız başarıları onlara da aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Zonguldak, Gökçebey'de 1966 yılında doğan ve 1989 yılında evlilik yoluyla Almanya'ya gelerek 25 sene boyunca belediyede temizlik işlerinde çöp kamyonunda çalışan Turgay Tahtabaş, bu seneki konusu 'göç toplumundaki çalışmalar' olan ve 300 kişilik ekiple özellikle göç geçmişi olan ve mülteci çocukları kapsayan çalışmalarından dolayı kendisine verilecek ödül hakkında DHA'ya konuştu.

"KENDİ ÇOCUKLARIMIZDA YAŞADIĞIMIZ BAŞARILARI ONLARA DA AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özellikle 2015 yılından sonra Almanya'ya birçok mülteci geldiğini belirten Tahtabaş, "Bizim çalışmalarımızın büyük bölümü özellikle mülteci çocukları için. Şu anda 300 kişilik bir ekiple 2 binden fazla çocuğa yardımcı oluyoruz. Kendi çocuklarımızda yaşadığımız başarıları onlara da aktarmaya çalışıyoruz. Bunu Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya (KRV) eyaleti dediğimiz bölgenin genelinde değil sadece lokal olarak 6 tane şehirde yapıyoruz. Kendimize ait 10 tane yerimiz, eğitim merkezlerimiz var. Bu eğitim merkezlerinde 2 binden fazla çocuğa ders takviyesi veriyoruz, annelerine Almanca kursları veriyoruz. Müzik kurslarımız var, 400 civarında çocuk ve genç bizden enstrüman dersleri alıyorlar. Korolarımız var, ayrıca bir sürü veli kahvelerimiz var okullarda. Yaz aylarında bizim yaptığımız yaz programları eyaletimizde çok büyük kabul görüyor. Daha önce maddi eksiklerden dolayı kendi çocuklarıma fazla bir tatil imkanı verememiştim. O yüzden biliyorum birçok çocuk da aynı imkansızlığı yaşıyor, biz de onlara yaz aylarında o tatil imkanlarını bir şekilde vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TECRÜBELERİMİZ KAYBOLMASIN GENÇ AİLELERE AKTARALIM DEDİK"

KRV eyaletinde Essen şehrinde yaşayan Tahtabaş, bundan 31 yıl önce Almanya'ya evlilik yoluyla geldiğini, burada doğan 3 çocuğunun iyi bir eğitim alması için eşiyle beraber ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade ederek, "Bu yolda bize bir sürü insan yardımcı oldu ve bunun sonucunda da kendi çocuklarımız şu anda Almanya'nın en iyi eğitim veren yerlerinden eğitimlerini aldılar. İki tanesi şirkette çalışıyor, üçüncüsü de şu anda üniversiteyi bitirmek üzere. Bunları yaparken birçok tecrübe kazandık ve dedik ki bu tecrübelerimiz kaybolmasın, tecrübelerimizi genç ailelere aktaralım" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ ALMAN TOPLUMU TARAFINDAN DA OLDUKÇA DEĞERLİ GÖRÜLÜYOR"

Yaptıkları çalışmaların Alman toplumu tarafından da oldukça değerli görüldüğünü ve 2016 yılından beri neredeyse her yıl bir ödül aldıklarını ifade eden Tahtabaş, "En son aldığımız önemli ödül 2018 yılında eyalet başbakanının verdiği 'Eyalet Üstün Hizmet Madalyasıydı'. Daha sonra gelecek hafta Cuma günü alacağım ödül için de birileri beni önermiş ve Federe Almanya'nın üstün hizmet madalyası bana takdim edilecek. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Aynı zamanda çalışmalarımızı da ileriye taşıyacak güzel bir gelişme" dedi.

"GÖÇMEN KÖKENLİ AİLELER İÇİN ÇALIŞAN İNSANLARA VERİLİYOR BU ÖDÜL"

Son olarak alacağı ödül hakkında konuşan Tahtabaş, "Cumhurbaşkanlığı da neden verildiğine dair bir açıklama yaptı. Orada çok çeşitli çalışmalarımız olduğu için. Yani bu aşağı yukarı 20 yıldan beri gelen bir çalışma, birçoğu 15 yıldan fazla gönüllü olarak geçti. Ben 25 sene belediyede temizlik işlerinde çöp kamyonunda çalıştım. Eşim okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştı. Yani biz aşağı yukarı toplumun en alt katmanlarından gelen bir aileyiz ve birçok aile için de bizi rol model olarak görüyorlar. Yani 'evet bu insanlar mücadeleyle bunu başarabilmiş bu mümkün, ve bunu kendileri başarmakla kalmamış ve aynı zamanda diğer ailelere de bu yolu gösteriyorlar' diye. Gelecek hafta Cumhurbaşkanının vereceği ödül de göçmen kökenli aileler için çalışan insanlara veriliyor" dedi.