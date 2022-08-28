Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti - Son Dakika
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Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti

28.08.2022 15:22

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geldiği 15 Ağustos 2021 tarihin bu yana ilk kez bir film festivali düzenlendi. Afgan yönetmenler tarafından çekilen 37 kısa film ve belgeselin izleyicilerle buluştuğu festivali yaklaşık 50 kişi izlerken aralarında yalnızca bir kadın izleyicinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetime gelmesinin ardından o zamana kadar başta Hint sineması olmak üzere, dünya sinemasını Afgan sinemaseverlerle buluşturan ülkedeki az sayıdaki sinema salonu faaliyetlerini askıya almıştı. Ayrıca sinema sektöründe çalışan yüzlerce yönetmen, aktör, senarist ve çalışan da Afganistan'ı terk etmişti. Afganistan'da kalan sinemacılar ise sansür ve maddi problemler başta olmak üzere birçok konuda zorluklarla mücadele ediyor.

Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

TALİBAN SONRASI İLK FİLM FESTİVALİ

Taliban'ın yönetime geldikten sonra düzenlenen ilk film festivali ise başkent Kabil'deki Ariana ve Nema Resane adlı sinema salonlarında izleyicilerle buluştu. Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu ile 4 sinema derneğinin düzenlediği "Did-i Naw (Yeni Bakış) Kısa Film Festivali" bünyesinde Afgan yönetmenlerce çekilen 37 kısa film ve belgesel izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Filmlerin gösterimi için Ariana ve Nema Resane sinemaları bir yılın ardından kapılarını sanatseverlere açtı. Toplamda 4 gün sürecek festivalin sona ermesinin ardından, jüri kararıyla "en iyi senaryo", "en iyi yönetmen" ve "en iyi belgesel" kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirilecek. Taliban yönetimindeki Afgan Film Kurumunun onayını alan filmlerin daha çok, yetim, dul ve dar gelirliler gibi toplumsal dezavantajlı kesimler ile dini içerikli konuları ele aldığı görülüyor.

Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

FİLMİ İZLEYENLER ARASINDA YALNIZCA BİR KADIN VARDI

Ariana Sineması'nda yaklaşık 50 kişinin filmleri izlediği görülürken bu kişilerden sadece birinin kadın olması dikkati çekti. Öte yandan, gösterimi yapılan filmlerde rol alan az sayıda kadın da Taliban'ın getirdiği örtünme kurallarına riayet ederek rol aldı.

"AFGAN SİNEMASI ADINA SEVİNDİRİCİ BİR ADIM"

Yönetmen ve seyirciler, Taliban'ın film festivaline izin vermesinin Afgan sinemasının gelişimi adına "sevindirici bir adım" olduğunu belirtti. Taliban'ın sinema sektörüne destek vermesini isteyen yönetmen ve seyirciler, Afgan kültürünün dünyada tanınması için Taliban yönetiminin sinemayı ve sinemacıları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

"KADINLARIN YER ALAMIYOR OLUŞU MAALESEF ÜZÜCÜ BİR DURUM"

İzleyicilerinden Zehra Murtezevi, sinema salonunda kadın izleyici ve filmlerde genç kadın oyuncu sayısının azlığından şikayet etti. Murtezevi, "Kadınların yer alamıyor oluşu maalesef üzücü bir durum. Şu ana kadar izlediğim filmlerde kadınların çoğunun öne çıkan bir rolü yoktu. Olanların da yaşı büyüktü. Genç kadınların rol alamadığını gördüm. Gördüğüm filmlerin tamamında küçük kız ve erkek çocuklar ile yetişkin erkekler vardı." diye konuştu. Kadınların sinema sektörüne katılımı konusunda Taliban'ın daha fazla özgürlükçü olmasını isteyen Murtezevi, bunun Afganistan'ın gelişimi için yararlı bir adım olacağını sözlerine ekledi. Bir diğer izleyici Zafer Muhammedi de "Sinema, bir ülkenin kültürünün yansımasıdır. Bu nedenle toplumumuzun kültür seviyesini yükseltecek her adımdan hoşnut oluruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Film Festivali, Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti - Son Dakika
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