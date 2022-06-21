Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: AA

Tanzanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Tanzanya'da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği kaçırdı! Maymunların elinden alınan bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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