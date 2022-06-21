Tanzanya'da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği kaçırdı! Maymunların elinden alınan bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği kaçırdı! Maymunların elinden alınan bebek hastanede hayatını kaybetti

21.06.2022 17:37

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da maymunlar, bir annenin bebeğini kaçırdı. Köylülerin çabalarıyla maymunların elinden kurtarılan bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

KURTARILAMADI

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

KÖYLÜLER DE SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

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Kaynak: AA

Tanzanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tanzanya'da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği kaçırdı! Maymunların elinden alınan bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği kaçırdı! Maymunların elinden alınan bebek hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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