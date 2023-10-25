TCG Anadolu Gemisi Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılacak.

"BİR KEZ DAHA HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin 27 ve 28 Ekim'de İstanbul Sarayburnu'nda ziyaret edilebileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, TCG Anadolu bir kez daha halkın ziyaretine açılıyor. Gemi, 27 ve 28 Ekim'de 10.00-18.00 saatlerinde İstanbul Sarayburnu'nda ziyaret edilebilecek.