Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir

Genellikle çöpçatanlık uygulamaları üzerinden gerçekleşen bu dolandırıcılıkta, kurbanla fail çoğu vakada yüz yüze görüşmüyor. Ancak belgeselin gösterdiği gibi dışarıda da buluşup görüşen kişiler arasında da görülebiliyor.

ABD'de veriler, "romantizm dolandırıcılığında" yıllık kaybın 605 milyon doları aştığını gösteriyor. Söz konusu belgesel, kendisini Özbekistan asıllı İsrailli "elmas kralı" Lev Leviev'in oğlu olarak tanıtan Şimon Hayut'u konu ediniyor. Simon Leviev adıyla da bilinen İsrailli dolandırıcının kurbanı olan üç kadın, hikayelerini anlatıyor.

''BEN BUNU YAPMAZDIM' DEMEK KOLAY''

Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden krimonolog Cassandra Cross, "Oturma odanızdaki güvenli koltuktan izlerken, 'Ben bunu yapmazdım' demek kolay" dedi: ''Ancak kabiliyetli bir suçlunun, bir zayıflığı belirleme ve onu insafsızca kullanma becerisini küçümsememeliyiz… Hiçbir kurban sabah uyandığında 'Bugün bütün paramı vereceğim' demiyor. Bu, özenli bir uğraş sürecinin sonucu.''

Cross, "romantik dolandırıcıların" genellikle 5 taktiği izlediğini ve bunları bilmenin kurban olmayı önleyebileceğini söyledi:

Güç, zenginlik ve statü sahibi kokan bir profil oluşturuluyor.

Dolandırıcılar, sevgi sözcükleri, çift olma yolunda hızla ilerleme ve birlikte bir geleceği konuşarak kurbanları "aşk bombardımanına tutuyor.

Hızla para yardımı gereken bir "acil durum" uyduruluyor. Bu bir hastalık veya tutuklanma olabilir.

Dolandırıcıların para talepleri giderek artıyor. Örneğin kurbandan önce para göndermesini isteyen kişiler, daha sonra kredi çekmesini talep ediyor.

Kurbanlar talepleri reddederse tehdit veya taciz devreye giriyor.

Cross ayrıca flört uygulamasındaki birinin gerçekten kim olduğunu bilmenin zorluğuna dikkat çekti. Konuştuğunuz kişiyi yüz yüze görmenizi tavsiye eden kriminolog, Tinder Avcısı'nda olduğu gibi bunun her zaman işe yaramadığını vurguladı.

Uzman, tanışılan kişinin geçmişini araştırmayı ve fotoğraflarının gerçek olup olmadığını tespit edilmesini önerdi.