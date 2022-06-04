Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı - Son Dakika
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Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı

04.06.2022 14:46

ABD'de yaşayan Cara Winhold, hamileyken eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi sürdürdü. Winhold, doktorları bile şaşırtarak, bir ay içinde iki kez hamile kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Cara Winhold adlı kadının başına gelenler, hem duyanları hem de tıp dünyasını şaşkınlığa uğrattı.

1 AYDA İKİ KEZ HAMİLE KALDI

Halihazırda hamile bir kadın olan 30 yaşındaki Cara Winhold, nadir görülen bir tıbbi mucize sonucu bir ay içinde iki kez hamile kaldı. Genç anne birkaç dakika arayla iki erkek bebek dünyaya getirdi.

Hamileyken kocasıyla cinsel ilişkiye giren kadın, şok gerçeği doktora gittiğinde öğrendi

BEBEKLERİ OLMUYORDU

Cara ve eşi Blake, çocuk sahibi olmakta biraz zorlanıyorlardı, ancak geçen yıl Şubat ayında çift, bir bebek beklediklerini öğrendi. Ancak Cara, ilk hamilelikten birkaç gün veya hafta sonra ikinci bir hamileliğin başladığı nadir bir fenomen olan süperfetasyonun sonucunda aynı ay içinde tekrar hamile kaldı.

İKİNCİ TARAMADA ÖĞRENDİLER

Cara daha önce bir düşük yaptığından taramalarının sıklığı fazlaydı. Doktoru, ikinci taramada mucize bebeği keşfetti. Ultrasonda biri diğerinden daha fazla gelişmiş iki ayrı kese olduğunu görünce hepsi şoke oldu. Bir bebekleri olabileceğinden bile emin olmayan çift bir anda iki bebekleri olacağını öğrenmenin şaşkınlığını ve sevincini yaşadı.

Hamileyken kocasıyla cinsel ilişkiye giren kadın, şok gerçeği doktora gittiğinde öğrendi

NORMALDE GEBELİK MÜMKÜN OLMUYOR

Çoğu gebelikte, vücut yumurtlamayı önleyen bir hormon salgılar ve dokuz ay dolana kadar başka gebeliklere olanak tanımaz. Çift gebeliğe ikinci bir engelde, herhangi bir spermin rahme girmesini engellemek için servikste bir mukus tıkacı oluşmasıdır.

Hamileyken kocasıyla cinsel ilişkiye giren kadın, şok gerçeği doktora gittiğinde öğrendi

BEBEKLERİNİ SAĞLIKLA KUCAKLARINA ALDILAR

Ancak bazı nadir durumlarda bu önlemler başarısız olur ve yeni bir bebek doğar. 30 yaşındaki Cara ve 33 yaşındaki Blake, geçen yıl Ekim ayında oğulları Colson ve Cayden'ı karşıladılar. Çocukları şimdi yedi aylık olan çift, şimdi çekirdek ailelerinin tadını çıkarıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Çocuk, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı - Son Dakika


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