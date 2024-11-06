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Trump, 2024 Seçimlerinde Kazandı

Trump, 2024 Seçimlerinde Kazandı

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenerek 47. başkan oldu.

06.11.2024 15:25
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Cumhuriyetçi Donald Trump, 2024 seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenerek ABD'nin 47. Başkanı oldu.

Trump, 14 Haziran 1946’da New York’un Queens mahallesinde dünyaya geldi.

Beş kardeşten dördüncüsü olan Trump’ın Fred Junior ve Robert adlı iki erkek kardeşi ve Maryanne ve Elizabeth adlı iki kız kardeşi vardı. Trump’ın hala hayatta olan tek kardeşi Elizabeth.

Trump’ın babası Fred, New York’un dış mahallelerinde çalışan başarılı bir inşaat firmasının başındaydı.

Trump ilk olarak 1968’de babasının yanında işe girdi, daha sonra Manhattan’ın göbeğinde kendi işini kurdu.

Trump bunun üzerine Atlantic City, Chicago ve Las Vegas’tan Hindistan, Türkiye ve Filipinler’e kadar uzanan kumarhaneler, apartmanlar, gol sahaları ve oteller kurdu.

Trump, gösterişli hayatı sayesinde New York’taki iş çevrelerinde fark yarattı ve The Apprentice adlı televizyon şovuyla eğlence dünyasının parlayan yıldızlarından biri oldu.

Üç evlilik yapan Trump'ın beş çocuğu var. İlk olarak 1977'de Ivana Zelnícková ile evlendi.

Trump üçüncü eşi Melania Knauss ile 2005’te evlendi. İlk tanıştıklarında kendisi 52, Melania ise 28 yaşındaydı.

Trump’ın siyasi kariyeri 2015’te New York’taki Trump Tower’da başkan adaylığını duyurmasıyla başladı. Mottosu ise “Yeniden Büyük Amerika” oldu.

Trump, tartışmalarla dolu bir seçim kampanyasının ardından Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yendi ve 2017'de 45. ABD Başkanı olarak göreve geldi.

Trump'ın başkanlığı ABD'nin müttefikleri için bir belirsizlik dönemiydi. Trump yabancı ülke liderleriyle sık sık açıkça tartışmaya girdi.

Dönemin ABD başkanı ayrıca ülkesini büyük iklim ve ticaret anlaşmalarından çekti ve Çin'e karşı ticaret savaşı başlattı.

Trump'ın başkanlığının son yılı, koronavirüs salgınını yönetme biçimine yönelik eleştirilerle geçti.

Trump 2020 seçim kampanyası sırasında virüse yakalandığı için gezilerine ara vermek zorunda kaldı.

Trump, 2020 başkanlık yarışını Joe Biden'a kaybetti, ancak sonuçları kabullenmedi ve seçimin hileli olduğunu iddia etti.

Dönemin ABD başkanı, destekçilerini başkent Washington'a çağırdı ve 6 Ocak'ta Kongre'ye yürümeleri için çağrı yaptı.

Bu miting kontrolden çıktı ve Trump'ın hakkında 6 Ocak'taki davranışlarından dolayı iki dava açıldı.

Bu noktada Trump'ın siyasi kariyerinin bittiği söyleniyordu, ancak kendisi 2024 seçimleri için adaylığını koydu ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı seçildi.

Trump seçim kampanyasını başlattığında 91 suçlamayla karşı karşıyaydı.

Trump, Mayıs 2024'te porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016 seçimleri öncesi "sus payı" verdiği gerekçesiyle açılan davada 34 iddiadan suçlu bulundu.

Yazın seçim gezilerini sürdüren Cumhuriyetçi aday, Pennsylvania'daki bir mitingi sırasında 20 yaşında bir saldırgan tarafından suikast girişimine uğradı.

Trump, kongreden günler sonra Cumhuriyetçi Parti'nin adayı seçildi.

Trump, 2024 seçimlerini kazanarak ABD'nin en yaşlı başkanı oldu. ABD'nin 47. Başkanı, görev süresini doldurduğunda 82 yaşında olacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump, 2024 Seçimlerinde Kazandı - Son Dakika

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