Trump: ABD\'nin İsrail-Iran Saldırısında Rolü Yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin rolü olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Trump açıklamasında, "ABD'nin, İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde 'eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri' konusunda uyaran Trump, barışçıl çözüm olasılığına değindi. Trump, "İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" dedi.