Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, 9 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında Ermenistan'a gitti. Vance, ülkeye eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi. Ziyaret çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance arasında baş başa ve genişletilmiş formatta görüşmeler yapıldı.

KRİTİK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Vance ve Paşinyan görüşme sırasında "Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında iş birliğine ilişkin anlaşma müzakerelerinin tamamlanmasına dair ortak bildiri"yi imzaladı.

ABD'DEN İHA SATIN ALDILAR

Görüşmede Ermenistan, Ermenistan–ABD askeri ve savunma ortaklığı kapsamında ABD'den V-BAT tipi insansız hava araçları satın aldı. Paşinyan, Ermenistan–ABD askeri ve savunma ortaklığı alanında kayda değer ilerleme sağlandığını belirterek, "İkili güvenlik iş birliğimizin uzun yıllara dayanan geçmişinin ve üç yıldır devam eden 'Kartal Ortağı' tatbikatlarının devamı olarak Ermenistan, ABD'den V-BAT tipi insansız hava araçları satın aldı. Etkinliği zengin kullanım tecrübesiyle kanıtlanmış bu sistemler, savunma kapasitemizin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

SÖZDE SOYKIRIM ANITINA ZİYARET

Görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyareti tarihi olarak nitelendirdi. Vance, "Bugün burada yaşananlar tarihi bir anlam taşıyor. Bu ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Yarın günümü Ermenistan'da geçirecek olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Vance, ziyarette sözde Ermeni soykırımı anıtını ziyaret etti.