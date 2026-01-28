Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran\'dan yalanlama geldi
28.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki protestolar 31. gününde devam ederken, bölgeye donanmayı sevk eden ABD Başkanı Donald Trump "İran anlaşma yapmak istiyor, birçok kez aradılar" ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamasıyla ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Bizden ABD'ye giden herhangi bir müzakere teklifi yok" dedi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 41 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

İran'daki protestolar 31. gününde devam ederken bölgeye donanma üstüne donanma sevk eden ABD Başkanı Donald Trump "İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" demişti.

Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

"BİZDEN GİDEN BİR TEKLİF YOK"

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Bizden herhangi bir müzakere teklifi sunulmadı. Elbette çeşitli arabulucular bizimle iletişime geçiyor. Farklı ülkeler iyi niyetle çaba gösteriyor ve elbette onlarla iletişim halindeyiz. Ancak henüz bir karar alınmadı. Bizim tarafımızdan da böyle bir talep yok" ifadelerini kullandı.

Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Donald Trump, Politika, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Sert Murat Sert:
    ikiside alavereci 7 1 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    olan garibana olacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
İsrail uçakları, Suriye’nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü İsrail uçakları, Suriye'nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü
Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:34
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.