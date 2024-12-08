ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve ocak ayında resmen görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.
Bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında konuşan Trump, NATO üyesi olan diğer ülkelerin ödeneklerini ödemeleri gerektiğini dile getirdi.
Trump, devamında "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin ittifaka maddi katkıda bulunmaları ve gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcama şartını yerine getirmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Dünya › Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor - Son Dakika
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