Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor - Son Dakika
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Dünya

Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor

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47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin ödeneklerini ödememesi durumunda ittifaktan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini söyledi.

08.12.2024 23:34  Güncelleme: 23:49
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve ocak ayında resmen görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.

Bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında konuşan Trump, NATO üyesi olan diğer ülkelerin ödeneklerini ödemeleri gerektiğini dile getirdi.

"ÖDENEKLERİNİ VERMEK ZORUNDALAR"

Trump, devamında "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.

NATO ÖDENEĞİ

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin ittifaka maddi katkıda bulunmaları ve gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcama şartını yerine getirmeleri gerekiyor.

Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor

Donald Trump, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Vahit Demirci:
    Nato boş iş ülke 40 yıldır PKK ile uğraşıyor sen PKK yı besliyorsun ABD conisi 51 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Para lazım adama 16 2 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Trump para bulmak için herşeyi yapacak. ABD nin durumu iyi değil. Çin Avrupa ve ABD yi fena etkiledi. Trump para konusu olunca babasını tanımaz .bizzat oturup konuşmuştum seçimlerden önce. O yüzden kriptocular dikkat . Şuan fena girdiniz çıkmasını bilmeli insan 8 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE KADAR OKUDUĞUNU ANLAMAYAN VAR ADAM.KENDISINE PARA ISTEMIYOR, NATOYA UYESINIZ O ZAMAN APARTMAN AIDATINIZI ODEYIN DIYOR SIZI RUSYA DAN BEN KORUYORUM DIYOR ADAM CIN GIBI 2 2 Yanıtla
  • volkan yıldız:
    Amerika bu kadar düşemez maddi acıya işin ucunda farklı birşey var birilerini NATO'dan çıkarmak istiyor sanırım 2 1 Yanıtla
  • Kenan BAYRAK:
    Zarar ediyorsa kapat gitsin Coni 2 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Çıkmazsan adam değilsin 1 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Sarı çian sallama 1 0 Yanıtla
  • Yakup Çap:
    tam bi sğr 1 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    herife para lazım..elon musk ı boşuna almadı kabineye...başkan olunca göreceksiniz dolarin yerine kripto varlıkları koyacak bu herif... 1 0 Yanıtla
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