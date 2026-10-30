Trump, Pentagon'da görevden alınan Sylvia'nın gizli bilgi sızdırdığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Pentagon'da görevden alınan Sylvia'nın gizli bilgi sızdırdığını söyledi

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Trump, Pentagon\'da görevden alınan Sylvia\'nın gizli bilgi sızdırdığını söyledi
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Donald Trump, Pentagon'da strateji direktörü olan Brett Sylvia'nın Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu. Trump, Sylvia'nın büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Korgeneral Brett Sylvia'nın gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Sylvia'nın ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirten Trump, bilgi sızdıran kişilerin peşinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Güney Carolina'da düzenlenecek mitinge katılmak üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PENTAGON'DA GİZLİ BİLGİ SIZINTISI İDDİASI

Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Strateji, Planlar ve Politika Direktörü Korgeneral Brett Sylvia'nın, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alındığını duyurdu.

Sylvia'yı gizli bilgileri sızdırmakla suçlayan Trump, söz konusu görevden alma kararının gerekçesinin de bu olduğunu belirtti.

"ÇOK BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Trump, görevden alınan Korgeneral Sylvia hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak."

Trump'ın açıklamasında, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin içeriğine veya olayla ilgili başlatılmış olabilecek adli sürece ilişkin ayrıntı verilmedi.

BREZİLYA'DAKİ SEÇİMLERİ DE DEĞERLENDİRDİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerine de değindi.

Seçimleri kazandığı belirtilen Luiz Inacio Lula da Silva'yı telefonla arayacağını söyleyen Trump, ülkedeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"PİYASALAR ADETA ÇÖKTÜ"

Brezilya'daki seçim sonuçları ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim. Piyasalar adeta çöktü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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