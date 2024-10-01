Trump'tan İran Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan İran Uyarısı

Trump\'tan İran Uyarısı

Trump, Biden yönetimini İran'ın tehdidi konusunda başarısızlıkla suçladı ve ülkenin kontrolsüz olduğunu belirtti.

01.10.2024 21:39
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ABD eski Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı yazılı açıklamada İran'ın İsrail'e yönelik yaklaşan saldırısı konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ABD yönetiminin dış politika ve ulusal güvenlik konularında başarısız olduğunu ifade etti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Biden ve Harris'in uluslararası tehditlerle, özellikle de İran'dan gelen tehlikelerle ilgili gelişmelerden habersiz olduğunu belirten Trump, yönetimin ülkeyi 'sahipsiz' bıraktığını ifade etti. Trump açıklamasında, " Dünya yanıyor ve kontrol tamamen kaybedilmiş durumda. Ülkeyi yöneten kimse yok. Başkan Joe Biden'ın olmadığı bir yönetim var ve sürekli bağış toplamakla meşgul olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris tamamen kayıp. Kimse işin başında değil ve Biden mı yoksa Kamala mı daha kafası karışık, belli değil. İkisi de ne olduğunu bilmiyor" dedi. Trump, kendi başkanlık döneminde İran'ın tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, "Ben başkanken, İran tamamen kontrol altındaydı. Nakit sıkıntısı içindeydiler, tamamen kuşatılmış durumdaydılar ve bir anlaşma yapmak için çaresizdiler. Kamala onlara Amerikan parasıyla yardım etti ve o zamandan beri her yere terör ihraç ediyorlar ve Orta Doğu'yu paramparça ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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