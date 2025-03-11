Trump'tan Suudi Arabistan'da Barış Görüşmeleri

(ANKARA) - Beyaz Saray, Suudi Arabistan'daki Ukrayna ve Rusya ile yapılan müzakereleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 50'inci gününde, 10 Mart'ta kaydedilen önemli başarıları arasında listeledi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'daki tarihi barış görüşmeleriyle Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına getirdi ve barışı sağlama peşinde" denildi. Beyaz Saray, Suudi Arabistan'daki Ukrayna ve Rusya ile yapılan müzakereleri, Trump'ın görevdeki 50'inci gününde, 10 Mart'ta kaydedilen önemli başarıları arasında listeledi.

ABD yetkilileri, 18 Şubat'ta Riyad'da ve 27 Şubat'ta İstanbul'da Rus temsilcileriyle bir araya gelerek ikili ilişkileri yeniden kurma ve ön barış görüşmeleri hakkında konuşmuştu. Ancak bu görüşmelerde Ukrayna yer almamıştı. Bu görüşmelerin ardından bugün, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Ukrayna ve ABD arasında bir toplantı yapıldı.

Kiev ve Avrupa'da, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımları, "ABD'nin müttefiklerini dışlayarak hızlı bir çözüm peşinde olduğuna" yönelik endişeleri artırdı. Kiev ile Washington arasındaki gerilim, 28 Şubat'taki Oval Ofis'teki Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaşanan hararetli tartışmanın ardından daha da tırmanmıştı.