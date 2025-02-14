Trump ve Putin'in Zirve Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Trump ve Putin'in Zirve Planı

Trump ve Putin\'in Zirve Planı

Trump, Putin ile Ukrayna Savaşı'nı görüşmek için Suudi Arabistan'ı önerdi; tarafsız bir ortam arayışı.

14.02.2025 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le Ukrayna Savaşı'na son verme konusunu Suudi Arabistan'da görüşebileceğini söylediğinde, pek çok kişi bu kritik zirve için neden Körfez ülkesini önerdiğini merak etti.

Görüşme için özellikle bir tarih belirtmedi fakat yakın bir gelecekte olabileceğini söyledi.

Hatta, isminin baş harfleriyle, yani MBS olarak da bilinen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılmasını önerdi.

Trump'ın bu açıklamaları, Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile barış müzakeresi olasılığı hakkında ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmasından saatler sonra geldi.

Suudi Arabistan yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak, Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesini ve zirvenin krallıkta yapılma ihtimalini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Açıklamada, "Krallık Rusya ve Ukrayna'da kalıcın barışın sağlanması için çabalarına devam edecektir" denildi.

Tarafsız ülke arayışı

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de, Trump-Putin zirvesine ev sahipliği yapmak istediğine dair haberler çıktı.

Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nün başkan yardımcısı Paul Salem, "Suudi Arabistan Trump-Putin görüşmesi için mantıklı bir seçim çünkü tarafsız bir ülke" diyor.

Salem, Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'nda taraf tutması nedeniyle görüşmenin Avrupa ülkelerinde yapılamayacağını söylüyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Khattar Abou Diab, "Geleneksel olarak bu tür zirveler için Cenevre gibi tarafsız yerler seçilirdi. Fakat Rusya'nın İsviçre ve diğer Avrupa ülkeleriyle kötüleşen ilişkileri farklı bir alternatife yönelinmesine yola açtı" diyor.

Suudi Arabistan'ın Putin'le güven ve çıkar ilişkisi içerisinde olduğuna ve Uluslarası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) taraf olmadığına dikkati çekiyor.

2023 yılında Mahkeme Ukrayna'da savaş suçları işlemekle itham ettiği Putin için yakalama emri çıkarmıştı. Uzmanlar Putin'in tutuklanma endişesi olmadan Suudi Arabistan'a seyahat edebileceğini kaydediyor.

Arabuluculuk rolü

Suudi Arabistan, Rusya ve Ukrayna arasındaki tutuklu takasına arabuluculuk eden ülkelerden biri olmuştu ve böylece her iki ülkenin de güvenini kazanmıştı.

Riyad'ın yakın zamanda arabuluculuk ettiği tutuklu takasında, Rusya Amerikalı öğretmen Marc Fogel'i üç yıl hapishanede tuttuktan sonra serbest bırakmıştı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ne göre, Suudi Veliaht Prensi serbest bırakılmasında önemli bir rol oynadı.

Suudi Arabistan, Zelenskiy ve Putin'i çeşitli vesilelerle ağırladı ve iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması için çaba sarfetti. Bu bağlamda Cidde'de uluslararası bir toplantı düzenledi.

2023'teki Riyad ziyareti sırasında Veliaht Prens Putin'i, "Suudi Arabistan'ın özel ve çok saygıdeğer misafiri" olarak nitelendirdi.

Körfez ülkeleri uzmanı Abdullah Baaboud, Suudi Arabistan'ın Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi arabuluculuğa girişmek ve bölgesel güç olarak etkisini artırmak istediğini söylüyor.

Baaboud, Trump-Putin görüşmesinin Suudi Arabistan'a diplomatik bir lütuf olarak görülebileceğini, karşılığında ise Riyad'ın, örneğin İsrail ile dört Arap ülkesi arasındaki ilişkileri normalleştiren ikili anlaşmalar olan İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamak gibi, ABD'nin stratejik çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğini öne sürüyor.

Paul Salem, Trump'ın ekonomi, finans, yatırım ve strateji nedenleriyle Amerikan-Suudi bağlarını güçlendirmek istediğini ve ileride ABD, Suudi Arabistan ve İsrail arasında bir anlaşma arayışında olabileceğini düşünüyor.

Stratejik iletişim uzmanı Dr. Nidal Choucair, Suudi Arabistan'ın başta İsrail- Filistin meselesi olmak üzere Trump'ın Orta Doğu politikaları açısından kritik önemde olduğuna dikkati çekiyor.

Özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Riyad'ın reddettiği, Gazzelilerin Suudi Arabistan'a yerleştirilmelerine ilişkin sözlerinin ardından ABD'nin Suudi Arabistan üzerinde artan baskısını hatırlatıyor.

Petrol faktörü

ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi. Onu Suudi Arabistan ve Rusya izliyor.

Choucair, Rusya-Ukrayna Savaşı küresel enerji pazarını etkilerken, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını sabit tutmak için rol üstlendiğinin altını çiziyor.

Aralık 2024'te, Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında olduğu 22 petrol ihracatçısı ülkeden oluşan OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, beklenenden zayıf talep ve ittifakta yer almayan ülkelerin artan üretimi karşısında petrol üretimini artırmayı erteleme kararı aldı.

Abdullah Baaboud, Suudi Arabistan ve Rusya'nın belli başlı petrol üreticileri olarak ortak bir paydada buluştuklarını söylüyor. Trump ve Putin zirvesinin sadece Ukrayna'daki savaşı bitirmeye değil, aynı zamanda küresel petrol fiyatları ve ekonomik işbirliğine de odaklanmasını bekliyor.

"Trump, özellikle geçmişte fiyatların düşürülmesi yönündeki çağrıları düşünüldüğünde, Amerikan enerji şirketleri için uygun ham petrol fiyatları elde etmeye çalışabilir" diyor.

Trump'ın temiz enerji yerine fosil yakıt üretimini önceliklendirdiğini, bunun da Suudi Arabistan'ın büyük bir petrol ihracatçısı olma rolüyle örtüştüğünü belirtiyor.

Stratejik çıkarlar

Trump'ın 2017'de başkan olarak ilk resmi ziyareti Suudi Arabistan'aydı. Bu ziyaret Suudi krallığının diplomasi alanında dünya çapında itibarını artırdı.

Trump ikinci başkanlık döneminde de ilk yurt dışı ziyaretinin Suudi Arabistan'a olabileceğini ima etti ve ziyarete bir fiyat bile biçti.

Geçen ay Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar değerinde [Amerikan ürünü] almak isterse... sanırım giderim" dedi.

Birkaç gün sonra Veliaht Prens ülkesinin gelecek dört yıl içerisinde ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmak istediğini söyledi.

Trump kısa bir süre sonra Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, "Harika biri olan Veliaht Prensten bu rakamı 1 trilyon dolara yuvarlamasını isteyeceğim" dedi.

"Onlara çok iyi davrandık. Bu yüzden yapacaklarını düşünüyorum" diye ekledi.

Dr. Nidal Choucair, Trump'ın Suudi Arabistan'ı önemli bir stratejik ve ekonomik partner olarak gördüğünü düşünüyor.

Trump'ın, özellikle eski Başkan Joe Biden'ın Asya'ya yönelmesinin ardından, Körfez'de ABD'nin ekonomik açıdan baskın hale gelmeyi hedeflediğine de dikkat çekiyor.

Uluslararası ilişkiler profesörü Dr. Khattar Abou Diab'a göre Trump ayrıca, Çin ile rekabet nedeniyle, Suudi Arabistan'daki ve bölgedeki ABD nüfuzunu güçlendirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan insan hakları sicili nedeniyle eleştirilirken, hem Abou Diab hem de Choucair, krallıkta dini polisin kaldırılması veya kadınların araba kullanmasına izin verilmesi gibi son reformların, ülkenin küresel imajını iyileştirerek Trump yönetimi altında siyasi baskıya daha az maruz kalmasını sağladığını savunuyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Körfez, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Putin'in Zirve Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 00:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Trump ve Putin'in Zirve Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.